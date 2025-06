आमिर खान (Aamir Khan) स्टारर फिल्म सितारे जमीन पर (Sitaare Zameen Par) 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज पर हो गई है. वहीं, गुरुवार को इस फिल्म का स्पेशल प्रीमियर था और इस मौके पर सलमान खान और शाहरुख खान भी पहुंचे थे. तीनों स्टार्स सालों बाद एक साथ नजर आए हैं. इस बड़े इवेंट पर इन तीनों सुपरस्टार्स के अलावा, इमरान खान, दर्शील सफारी, विधु विनोद चोपड़ा, जूही चावला, मोना सिंह और आमिर खान के कई दोस्त भी अंधेरी मल्टीप्लेक्स में आयोजित इस स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान नजर आएं. हालांकि इस बीच प्रीमियर नाइट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान आमिर के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.

आमिर खान के साथ फोटो खिंचवाते समय सलमान खान ने पूछा, ''क्या उन्होंने(आमिर) कहानी बताई है पिक्चर के बारे में? इसपर पैपराजी ने इनकार किया तो सलमान ने कहा, '' इसने मुझे बुलाया था, एक सब्जेक्ट देखने के लिए, मैं चला गया. मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर. मैंने हां भी कह दी थी. आमिर घबराकर हंसे और उन्होंने सलमान खान का कंधा कसकर पकड़ लिया और उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन दबंग खान बोलते रहे. फिर सलमान ने कहा, '' फिर मेरे को फोन आता है, मुझे बोलता है कि मैं पिक्चर कर रहा हूं. सलमान के दावों को खारिज करते हुए आमिर तुरंत हंस पड़े. हालांकि इसके बाद फिर सलमान ने कहा, '' मैंने इतनी तारीफ की पिक्चर के बारे में, कि आमिर मैं फाड़ दूंगा इस पिक्चर में, यह बेहतरीन है.

