Saiyaara Twitter Review: अहान पांडे की डेब्यू फिल्म को कैसा मिल रहा है रिस्पॉन्स, जानें क्या कहती है पब्लिक

Saiyaara Twitter Review: लंबे इंतजार के बाद सैयारा आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. इसको अच्छी एडवांस बुकिंग मिली थी, ऐसे में जानें फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

अहान पांडे ने मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म सैयारा से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर ली है. फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. सैयारा कई कारणों से सुर्खियां बटोर रही है. खासकर अपने रोमांटिक गानों की वजह से. अब फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इसको लेकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. मोहित सूरी तीन साल बाद निर्देशन में वापसी कर रहे हैं. उनकी आखिरी फिल्म एक विलेन रिटर्न्स थी जो 2022 में आई थी.

मोहित सूरी की फिल्म सैयारा ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है. इसके गानों से लेकर ट्रेलर को लोग काफी पसंद कर रहे थे. फिल्म से अनीत पड्डा और अहान पांडे डेब्यू कर रहे हैं जो अनन्या पांडे के चचेरे भाई हैं. सैयारा में अहान और अनीत के बीच की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. उनके लुक और एक्टिंग लोगों को पसंद आ रही है.

Didn’t expect to like it this much!#Saiyaara first half is beautifully paced, filled with real emotions & standout music.



It just feels right. the romance, the mood, everything ❤️🎶 — Guppi (@GUppi60) July 18, 2025

#Saiyaara INTERVAL : 🔥🔥🔥 #AhaanPanday on a verge to Become the BIGGEST ASSET of #Hindi CINEMA...from lip-syncing to acing the act with perfection in each frame whereas #AneetPadda has potential .#Siyaara is going to do minimum ~ #200Cr nett INDIA ✅



Full REVIEW Soon pic.twitter.com/UnA9rtBzPx — Manoz Kumar (@ManozTalks) July 18, 2025

#Saiyaara Movie Review :-



A beautiful Soul - Melting film that sets a new bench mark for cinematic experience 🥶Rollercoaster of emotions that takes you through a beautiful journey of love, sacrifice, and self-discovery⚡



Lead actors #AneetPadda and #AhaanPanday leaves an… pic.twitter.com/kpBxoHl3lW July 18, 2025

#Saiyaara Review



FIRST HALF



Good 👍 #AhaanPanday & #AneetPadda are too good 👌



Beautiful Music 😇



Cinematography ✌️



Production Values👏



Screenplay ✌️



Hope 2nd half maintains the same pace 😀#SaiyaaraReview #MohitSuri pic.twitter.com/xmFGLPKhXY — Swayam Kumar Das (@KumarSwayam3) July 18, 2025

इस फिल्म की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर तन्वी द ग्रेट और निकिता रॉय जैसी फिल्मों से हो रही है. तीनों फिल्में आज थिएटर्स में रिलीज हुई हैं. वहीं इससे की रिलीज हुई फिल्में मेट्रो इन दिनों और मालिक से भी सैयारी की टक्कर हो रही है. फिलहाल इस फिल्म की एडवांस बुकिंग में काफी इजाफा देखा गया था. ऐसे में लग रहा है कि फिल्म अच्छी कमाई कर सकेगी.

