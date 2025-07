Saiyaara Box Office: 'सैयारा' देख थिएटर में क्यों फूट फूटकर रो रहे लोग, क्लाइमैक्स सीन मचा रहा बवाल!

मोहित सूरी की फिल्म सैयारा इन दिनों खूब चर्चा में है. इसे रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं और फिल्म ने आराम से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. कई लोगों को फिल्म काफी अच्छी लगी तो कुछ को ये रास नहीं आई. ये मूवी खासकर अपने रोमांटिक गानों और सीन्स की वजह से चर्चा में है. इसे देखने के बाद लोगों ने इसको लेकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया था. वहीं सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग रोते बिलखते नजर आए.

दरअसल इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा गया कि सैयारा के आखिरी सीन को देख फैंस बेकाबू होकर रोते हुए नजर आए. ये सब कुछ अब इंटरनेट ट्रेंड बन गया है. ऐसे में कई लोग तो इसपर मीम्स, सिनेमा हॉल में रोने के सीन और इसी पर चुटकुले शेयर कर रहे हैं. मीम बनाने वालों का कहना है कि इसे देखकर बस genz ही भावुक हो रहे हैं. कई लोगों को ये फिल्म कुछ खास नहीं लगी.

मोहित सूरी की सैयारा में अहान पांडे और अनीत पड्डा लीड रोल में हैं. दोनों की ये डेब्यू फिल्म है. ऐसे में जेनरेशन जेड दर्शकों को ये पसंद आ रही है. उन्हें थिएटर्स में रोते, चीखते और भावुक होते देखा गया है. इस मूवी में दर्शकों ने एक नई और अनोखे अंदाज वाली लव स्टोरी को देखा है.

Gendu Generation girl fainted while watching #Saiyaara



There is no hope for this country 🤦🏻‍♂️pic.twitter.com/fbkRMmwvSk