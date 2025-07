अहान पांडे की डेब्यू फिल्म Saiyaara हिट होगी या FLOP? सामने आए एडवांस बुकिंग के आंकड़े

सैयारा फिल्म को लेकर इंटरनेट पर इन दिनों काफी बज है. अहान पांडे और अनीत पड्डा इस फिल्म में लीड रोल में हैं. खास बात ये है कि दोनों इस मूवी से डेब्यू कर रहे हैं. वहीं जबसे फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज हुए हैं तबसे लोग इसे देखने के लिए काफी बेताब हैं. मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म के अब एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. इसी के साथ सेंसर बोर्ड ने भी इसके 10 सेकेंड के सीन पर कैंची चलाकर इसे पास कर दिया है.

सैय्यारा वाईआरएफ की क्लासिक रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. फिल्म की कुछ दिन पहले ही एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी और इसने भारत में किसी भी डेब्यू फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. पिंकविला की मानें तो फिल्म के अबतक 1,20,000 टिकट बिक चुके हैं जोकि एक ऐतिहासिक बुकिंग है.



HISTORIC... MIDNIGHT SHOWS ADDED FOR 'SAIYAARA' – EVEN BEFORE RELEASE... The craze and demand for #Saiyaara are reaching unprecedented levels!



Typically, midnight shows [11:55 pm] are added *after* a film performs well at the #Boxoffice... But in a rare move, exhibitors across… pic.twitter.com/vgxfTNEn2B