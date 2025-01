बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan attack) पर 16 जनवरी को उनके घर में जानलेवा हमला हुआ था. एक्टर पर 6 बार चाकू से वार किया गया था जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं सर्जरी के 6 दिन बाद एक्टर को छुट्टी मिल गई. उन्हें देखकर फैंस ने राहत की सांस ली तो वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम सहित कई लोगों का कहना है कि वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए. इसपर अब खुद एक डॉक्टर ने बड़ी बात कही है.

दरअसल शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सैफ अली खान के इतनी जल्दी रिकवरी पर सवाल उठाया थे. उन्होंने कहा कि चाकू एक्टर की पीठ में 2.5 इंच तक घुस गया था (जैसा डॉक्टरों ने बताया), जिसके लिए छह घंटे तक सर्जरी हुई. ऐसे में चिकित्सकीय रूप से इतनी जल्दी ठीक होना कैसे संभव है? अब इसपर बेंगलुरु स्थित हृदय रोग विशेषज्ञ (cardiologist) डॉ. दीपक कृष्णमूर्ति ने खुद बड़ी बात कही है.

For people doubting if Saif Ali Khan really had a spine surgery (funnily even some doctors!). This is a video of my mother from 2022 at the age of 78y, walking with a fractured foot in a cast and a spine surgery on the same evening when spine surgery was done. #MedTwitter. A… pic.twitter.com/VF2DoopTNL