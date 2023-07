Hrithik Roshan की इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे RRR स्टार Jr NTR, चार्ज की मोटी फीस, जानकर लगेगा झटका

डीएनए हिंदी: आरआरआर (RRR) की सक्सेस के बाद जूनियर एनटीआर (Junior NTR) की झोली में कई बड़ी फिल्में गिरी हैं. हाल ही में एक्टर अपनी साउथ फिल्म एनटीआर 30 (NTR 30) को लेकर चर्चा में थे. कोराताला शिवा (Koratala Siva) के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म से बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगी. इसी बीच अब वो अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर भी तैयार हैं. साउथ के सुपरस्टार बॉलीवुड की मोस्ट अवेडेट फिल्म में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के साथ नजर आने वाले हैं. जी हां, एक्टर वॉर 2 (War 2) में नजर आएंगे. खबर सामने आते ही फैंस बेसब्री से उनकी पहली हिंदी फिल्म से जुड़े तमाम अपडेट का इंतजार कर रहे हैं.

तरण आदर्श ने ट्वीट कर ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म 'वार 2' को लेकर बड़ी अपडेट शेयर की है. इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि फिल्म में जूनियर एनटीआर नजर आने वाले हैं. वहीं हाल ही में खबर आई थी कि इस फिल्म के डायरेक्शन की कमान अयान मुखर्जी संभालने वाले हैं. कहा जा रहा है कि ये YRF स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म होगी, जिसमें 'टाइगर 3' के इवेंट्स भी दिखाए जाएंगे.

IT’S OFFICIAL… HRITHIK - JR NTR IN ‘WAR 2’… #YRF pulls off a casting coup… #HrithikRoshan and #JrNTR will share screen space for the first time in #War2… #AyanMukerji directs. #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/rGu8Z3Nzs7