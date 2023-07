Raveena Tandon और Naatu Naatu के कंपोजर MM Keeravaani को मिला Padma Shri, राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने किया सम्मानित

डीएनए हिंदी: 74वें गणतंत्र दिवस (Republic Day 2023) पर पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले नामों का एलान किया गया है. इस लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गजों का नाम शामिल था. बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) और भारत को ऑस्कर अवॉर्ड (Oscar Awards) दिलाने वाले Naatu Naatu गाने के कंपोजर एमएम कीरावानी (MM Keeravani) को पद्मश्री पुरस्कार (Padma Shri Award) से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने उन्हें ये उन्हें इस सम्मान से नवाजा. इसके बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया. इस फंक्शन की फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही.

राष्ट्रपति भवन में बीती शाम हुए इस समारोह में राष्ट्रपति ने कुल 56 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया. इसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दो नाम शामिल हैं. रवीना टंडन को भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया. वो एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और साल 2002 से पेटा के साथ काम रही हैं. वहीं एमएम कीरावानी को ऑस्कर जीतने के बाद ये अवॉर्ड दिया गया.

एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) के हिट सॉन्ग नाटू-नाटू (Best Original Song Natu Natu) को एमएम कीरावानी ने कंपोज किया है. इस गाने ने हाल ही में ऑस्कर अवॉर्ड जीता. उससे पहले इसने 80वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग का खिताब भी अपने नाम कया था. इससे पहले कीरवानी कई हिट सॉन्ग कंपोज कर चुके हैं जिसमें 'गली में आज चांद निकला', 'जादू है नशा है' शामिल हैं.

#WATCH | Music composer MM Keeravani, who composed the song ‘Naatu Naatu’, receives the Padma Shri from President Droupadi Murmu pic.twitter.com/h0uFaNNP5U