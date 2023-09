Richa Chadha Controversy: ऋचा के गलवान ट्वीट के सपोर्ट में उतरे Prakash Raj, लगाई Akshay Kumar की क्लास

डीएनए हिंदी: एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) को गलवान घाटी (Galwan Valley Tweet) का जिक्र करते हुए ट्वीट करना भारी पड़ गया है. इस ट्वीट के कारण उन पर शहीदों और भारतीय सेना (Indian Army) का अपमान करने का आरोप लगा था. मामला इतना बढ़ गया कि एक्ट्रेस को माफी मांगनी पड़ी पर ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा है. एक्ट्रेस के सपोर्ट में अब एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) भी उतर आए हैं. प्रकाश राज ने अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की भी क्लास लगा दी है.

दरअसल हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने ऋचा का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, 'यह देखकर मुझे दुख हुआ. हमारी भारतीय सेना के प्रति हम अनग्रेसफुल नहीं हो सकते. वह है तो आज हम हैं.' अक्षय कुमार के इस ट्वीट पर अब प्रकाश राज ने पलटवार किया है और ऋचा को खुलकर सपोर्ट किया है.

Didn’t expect this from you @akshaykumar ..having said that @RichaChadha is more relevant to our country than you sir. #justasking https://t.co/jAo5Sg6rQF