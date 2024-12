बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा (Rekha) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. वह आज भी लोगों की पसंद है और दुनिया भर में उनके लाखों के फैंस हैं. वहीं, हाल ही में रेखा द ग्रेट इंडियन कपिल शो 2 (The Great Indian Kapil Show 2) में नजर आई हैं. जहां उन्होंने खूब मस्ती की. रेखा का हंसते हुए वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. इस दौरान कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) ने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की नकल की, जिसे देख रेखा खूब हंसते हुए नजर आईं.

एपिसोड का प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें कृष्णा बहुत शानदार अंदाज में अमिताभ बच्चन की नकल करते हुए नजर आ रहे हैं. कृष्णा को अमिताभ की नकल करते देख रेखा जोरों से हंसने और चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं ''मार ही डाला''. रेखा ने इस एक्ट का पूरा आनंद लिया और सेट पर मौजूद दर्शक भी जोरों से हंसने लगते हैं. वहीं, रेखा के इस रिएक्शन से साफ पता चलता है कि वो अमिताभ बच्चन की आज भी बहुत बड़ी फैन हैं.

रेखा ने शो में बांधा समा

यह एपिसोड कई मजेदार पलों से भरा रहा है, जिसमें रेखा कपिल के साथ अपनी कई बातें शेयर करते हुए नजर आई हैं. एक इस दौरान एक शायरी भी सुनाती हैं, जो दर्शकों को काफी पसंद आती है. वहीं, ऑडियंस में रेखा के कई फैंस बैठे हुए थे, जो उनकी सुंदरता को देखते ही रह गए. दर्शकों को इस एपिसोड के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. वीडियो के सामने आने के बाद फैंस भी कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं.

So guys tightened your belt & get ready for coming episode of #thegreatindiankapilshow #Rekha ji is here with her charm grace & elegance 💫💫💫💫🥰🥰🥰🥰

💞💞💞💞💞 pic.twitter.com/wlvcGbX6xj