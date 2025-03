रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों अपनी 14 फरवरी 2025 को रिलीज फिल्म छावा (Chhaava) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. इस फिल्म में उनके साथ अहम रोल में विक्की कौशल(Vicky Kaushal) नजर आए हैं, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का रोल किया है और एक्ट्रेस ने उनकी पत्नी महारानी येसूबाई की भूमिका अदा की है. फिल्म सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म कर रही है. इन सभी के बीच रश्मिका को लेकर एक विवाद छिड़ गया है. एक्ट्रेस पर कर्नाटक कांग्रेस विधायक रविकुमार गौड़ा गनिगा (Ravikumar Gowda Ganiga) काफी गुस्से में हैं और उन्होंने रश्मिका को सबक सिखाने की भी बात कह डाली है.

दरअसल, कर्नाटक कांग्रेस विधायक रविकुमार गौड़ा गनिगा ने कहा कि एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ भाषा का अपमान किया है. एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, '' कर्नाटक में कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रश्मिका मंदाना ने पिछले साल जब हमने उन्हें इनवाइट किया था, तो उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आने से इनकार कर दिया था.

रश्मिका पर गनिगा ने लगाए आरोप

गनिगा का मानना है कि रश्मिका ने कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और उसके बाद भी उन्होंने इस कार्यक्रम में आने से इनकार किया. साथ ही एक्ट्रेस ने कन्नड़ भाषा का भी अपमान किया. गनिगा का कहना है कि उन्होंने एक्ट्रेस को कई बार इनवाइट किया, लेकिन एक्ट्रेस ने आने से इनकार कर दिया कि उनके पास टाइम नहीं है.

वहीं, अब गनीगा ने एक अपने इस पूरे विवाद पर एक और बयान दिया है. एएनआई से बात करते हुए कहा, '' कन्नडिगा होने के नाते, मैं अपने दिए गए बयान पर कायम हूं. मुझे अपनी मातृभूमि, अपनी भाषा और अपने लोगों के साथ खड़े होने पर गर्व है.हमें रश्मिका मंदाना पर गर्व है. वह एक कन्नड़ हैं. हमने उन्हें फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास कन्नड़ लोगों के लिए समय नहीं है, क्या कन्नड़ लोगों के साथ व्यवहार करने का यह तरीका है? हमने उनसे कहा कि कन्नड़ आपकी मातृभूमि है और कर्नाटक आपके करियर का आधार है और आपको अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए. अब, वह काम कर रही हैं. बॉलीवुड, लेकिन उसे अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए.मुझे कर्नाटक पर गर्व है और मुझे राजीव चन्द्रशेखर से किसी सबक की जरूरत नहीं है... जब मैंने कहा कि हमें उसे सबक सिखाना चाहिए, तो मेरा मतलब 'गुंडागिरी' था... मैं उपद्रव का आह्वान नहीं कर रहा हूं.''

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Congress MLA Ravikumar Gowda Ganiga says, "Being a Kannadiga, I stand by the statement I gave. I am proud to be standing with my motherland, my language and my people... We are proud of Rashmika Mandanna; she is a Kannadiga. We called her, but she… pic.twitter.com/UxgQua4Nl9