रणवीर सिंह (Ranveer Singh) आखिरी बार फिल्म सिंघम अगेन (Singham Again) में नजर आए थे. इस फिल्म के बाद अब वह एक और शानदार फिल्म लेकर आने वाले हैं. इस बीच रणवीर सिंह का नया लुक ऑनलाइन लीक हो गया है. इस वायरल लुक में रणवीर सिंह लंबी दाढ़ी, खुले बाल, पगड़ी और चेहरे पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं. लुक के वायरल होने के बाद फैंस रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग इस लुक को देख 2018 की फिल्म पद्मावत (Padmaavat) में उनके अलाउद्दीन खिलजी के लुक से तुलना कर रहे हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर लीक हुई यह फोटो आदित्य धर की निर्देशित फिल्म धुरंधर के सेट की बताई जा रही है. रणवीर एक एक्शन सीन में भी नजर आ रहे हैं. जिसमें वह लंबे बालों के साथ एक कुर्ता पहने हुए हैं और कुछ लोगों के साथ खड़े हुए हैं. वहीं, उनके दूसरे वायरल लुक में वह बढ़ी हुई दाढ़ी, बाइसेप्स दिख रहे हैं और इस लुक को देख फैंस को अलाउद्दीन खिलजी का अवतार याद आ रहा है.

फैंस को याद आया खिलजी

सेट से फोटोज लीक होने के बाद फैंस भी कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, '' सरदार लुक में भी खिलजी वाली इंटेंसिटी. रणवीर आप तो कमाल रहे हैं खिलजी. उन्हे उस शक्ति को वापस लाते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं. दूसरे यूजर ने लिखा- रणवीर का खिलजी का लुक वापस आ गया है और काफी इंटेंस लग रहा है. बड़े पर्दे पर जल्दी देखने का इंतजार नहीं हो रहा है.

I still can’t get over how amazing Ranveer looked as #Khilji! So excited to see him bring that power back! 💪🎬 pic.twitter.com/nI51ahn1ga