Randeep Hooda ने कर ली शादी, सामने आया मणिपुरी वेडिंग का खूबसूरत वीडियो

डीएनए हिंदी: Randeep Hooda Wedding: बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने आज शादी कर ली है. उन्होंने 29 नवंबर को अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड लिन लैशराम (Lin Laishram) के गले में वरमाला डाल दी है. दोनों ने पारंपरिक मणिपुरी रस्मों (Manipuri Wedding) के साथ ब्याह रचाया है. दोनों की इस शादी का खूबसूरत वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रणदीप मणिपुरी दूल्हे की पोशाक में दिख रहे हैं. वहीं, लिन भी ट्रेडिशनल दुल्हन बनी सुंदर दिख रही हैं. दोनों ने अपनी शादी के लिए इंफाल को चुना और परिवार, करीबियों के बीच एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाईं.

रणदीप हुड्डा लंबे समय से मणिपुरी मॉडल और अभिनेत्री लिन लैशराम को डेट कर रहे थे. हालांकि, दोनों ने ही अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखा. वहीं, अब रणदीप और लिन ने फाइनली शादी कर ली है. ये रॉयल वेडिंग मणिपुर के इंफाल स्थिच मथांग शन्नापुंग रिसॉर्ट में हुई है, जहां पर दोनों के रिश्तेदार और करीबी दोस्त शामिल हुए. शादी से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पारंपरिक सफेद पोशाक पहने रणदीप दूल्हा बने खूब फब रहे हैं और उनकी पत्नी लिन भी बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वीडियो में मणिपुरी वेडिंग की रस्में भी देखने को मिल रही हैं, जिसमें रणदीप बैठे हुए हैं और उनकी दुल्हन पहले उनके चक्कर लगाती हैं और फिर वरमाला पहनाती है. ये भी पढ़ें- बेहद सादगी से शादी की हर रस्म निभा रहे हैं Randeep और Lin, फोटोज देख फैंस कर रहे हैं तारीफ

Actor Randeep Hooda got married, Randeep Hooda, Lin Laishram turn Manipuri groom and bride for wedding. #RandeepHooda #LinLaishram #randeepmarried @indiatvnews pic.twitter.com/HWnJyjoheA