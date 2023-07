Rakhi Sawant चाहती हैं नया स्वयंवर, कहा अपने बच्चे के पिता के है तलाश!

Rakhi Sawant Wants Sayamwer: राखी सावंत ने पपराजी से कहा कि मेरे बच्च के लिए स्वयंवर पार्ट -2 कर लीजिए.

डीएनए हिंदी: हमेशा अजीबो गरीब कारनामे करके सुर्खियां बटोरी ने वाली राखी सावंत (Rakhi Swant New Video) इन दिनों अपने टमाटर के पौधे के लिए काफी वायरल हो रहीं हैं. टमाटर के बढ़े दामों के चलते राखी सावंत ने एक टमाटर का पौधा खरीदा है. टमाटर (Rakhi Swant on Tomato) की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वह अपने खुद के टमाटर लगाना और उगाना चाहती हैं और उन्हें खाना चाहती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो (Rakhi Swant Swayamvar) में उन्हें टमाटर का पौधा खरीदने के बाद, अपने दोस्त लकी के बारे में बात करते हुए देखा गया. उन्होंने पपराजी और लोगों से रिकुवेस्ट करते हुए कहा कि 'वह मेरे से लकी को लेकर कोई भी बात ना करें. उन्होंने कहा कि वह 'बहुत अच्छा लड़का है और वह मीडिया में नहीं आना चाहता, उसे अपनी लाइफ प्राइवेट रखनी हैं.' इसी बीच उन्होंने खुदको लेकर स्वयंवर पार्ट 2 की भी बात कर डाली.

अपने बच्चे के पिता के लिए स्वयंवर चाहती हैं राखी

राखी सावंत फिलहाल एक ऐसे पार्टनर (Rakhi Swant Swayamvar 2) की तलाश में हैं जो शादी के बाद हमेशा उनके साथ रहे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें राखी सावंत के स्वयंवर पार्ट 2 नाम से एक नया शो लॉन्च करना चाहिए. उन्होंने इस बार का जिक्र करते हुए बताया कि इस बार उन्हें सिर्फ अपने ही नहीं अपने होने वाले बच्चे के पिता की भी तलाश है. जो उन दोनों को जीवन भर खुश रख सकें.



क्या है स्वयंवर पार्ट 2 की वजह

राखी सावंत की लव लाइफ (Rakhi Swant Wants Father for her Son) शुरुआत से ही अच्छी नहीं रही हैं. उन्होंने बताया कि वह अपने लिए सही साथी ढूंढने के लिए एक और स्वयंवर चाहती हैं, उन्होंने कहा कि "आप सभी को मेरा स्वयंवर भाग 2 लॉन्च करना चाहिए. इस शो की थीम ये होनी चाहिए कि कौन बनेगा राखी सावंत के बच्चे का पिता? वे आगे कहती हैं मैं मां बनना चाहती हूं और अब मैं एक ऐसे साथी की तलाश कर रही हूं जो मेरे साथ मेरे बच्चे का पिता बनना चाहता हो. तो चलिए इस नए शो की शुरुआत करते हैं.

मां बनना चाहती हैं राखी सावंत

आपको बता दें कि राखी (Rakhi Swant Viral Video) की लव लाइफ ही नहीं उनकी मैरिड लाइफ भी ज्यादा सही नहीं चली. हालांकि राखी के स्वयंवर नाम से साल 2009 में एक शो भी लॉन्च हुआ था जो इमेजिन टीवी पर चला. इस शो ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी. शो के अंतिम एपिसोड में राखी को उनका होने वाला पति भी मिला पर उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चली. इसके बाद उन्होंने आदिल नाम के शख्स से शादी की जिसने उन्हें धोखा दे दिया. राखी सावंत अब चाहती हैं कि वे मां बने इसलिए पपराजी से उन्होंने कहा कि 'मैं अब अपने बच्चे के पिता की तलाश कर रही हूं'.



कौन है लकी सिंह?

लकी सिंह के बारे में बात करते हुए, राखी ने बताया कि 'सच कहूं तो मैं आज के समय में बहुत टूट चुकी हूं'. आदिल ने मुझे बहुत परेशान किया था. कल्पना कीजिए कि वह मुझसे सिर्फ इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि वह 'बिग बॉस' में जाना चाहता था'. लकी सिंह ने भी राखी के साथ अपने रिश्ते पर अपनी राय साझा की थी, उन्होंने कहा, 'हम बहुत करीब हैं'. अभी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते. आगे भगवान जाने क्या होगा. राखी का तलाक अभी नहीं हुआ है."



