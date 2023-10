तलाक की अफवाहों के बीच Raj Kundra ने वाइफ Shilpa Shetty को लेकर कह दी ऐसी बात, कन्फ्यूज हो गए फैंस

डीएनए हिंदी: शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) इन दिनों कई वजहों से चर्चा में हैं. बीते दिनों राज ने अपनी फिल्म 'UT 69' का ट्रेलर (UT 69 trailer ) रिलीज किया था. फिल्म के जरिए वो ऑर्थर रोड जेल में बिताए दिनों को दिखाना चाहते हैं. इसके बाद उनके एक पोस्ट ने पत्नी शिल्पा शेट्टी से अलग होने की अफवाहों को हवा दे दी थी. इसके बाद अब राज ने एक वीडियो शेयर कर फैंस को कन्फ्यूज कर दिया है.

राज कुंद्रा ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर शिल्पा शेट्टी से अलग होने की अफवाहों को हवा दे दी. हालांकि, बाद में उन्होंने सफाई दी कि वो अपने फेस मास्क से अलग होने की बात कर रहे थे. अब, एक नए पोस्ट में, राज ने वाइफ पर खूब प्यार लुटाया है और तारीफों की बौछार कर डाली है.

I know I am in love with you because my reality is finally better than my dreams 🙏❤️🧿🤗 @theshilpashetty #Love #Gratitude #Queen pic.twitter.com/SfGa0EyU8K