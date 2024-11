शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति एक्टर और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) के घर पर ईडी ने छापेमारी की है. यह छापेमारी उनके पोर्नोग्राफी मामले से संबंधित है. ईडी द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद राज कुंद्रा के घर और ऑफिस में छापेमारी हुई है और इस दौरान सभी चीजों की तलाशी की जा रही है. बता दें कि यह साल 2021 का मामला है, जिसमें राज कुंद्रा जेल जा चुके हैं और कथित तौर पर उनपर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप लगा था.

जानकारी के मुताबिक ईडी पोर्नोग्राफी मामले में सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं बल्कि इसमें शामिल कई लोगों के घरों की भी तलाशी कर रही है. ईडी की टीम ने इस मामले में 15 जगहों पर छापेमार की है. अश्लील फिल्मों के कंटेंट से होने वाली कमाई का ट्रांजेक्शन विदेशों में हुआ था. इस तरह से बड़ी मात्रा में पैसों का लेनदेन किया गया है, जिसकी जांच ईडी कर रही है.

