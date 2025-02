बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) अक्सर ही चर्चा में बनी रहती हैं. हालांकि वह इन दिनों कांग्रेस के लगाए हुए आरोपों के कारण खबरों में छाई हुई हैं. जिसमें कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने अपना लोन चुकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मदद ली है. जिसपर प्रीति ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने कर्ज माफ करवा लिया है और उन्होंने कांग्रेस की केरल शाखा की आलोचना भी की है और इस खबर को एक्ट्रेस ने फर्जी बताया है.

प्रीति ने पॉलिटिकल पार्टी के जरिए फैलाई गई फर्जी खबर को बढ़ावा देने पर हैरानी जताई है. एक्ट्रेस ने इस बात पर जोर दिया है कि एक दशक पहले ही उन्होंने अपना पूरा कर्ज चुका दिया था. एक्ट्रेस का रिएक्शन कांग्रेस केरल के एक पोस्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया है कि एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बीजेपी को दे दिए और इस कारण उनका 18 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया.

एक्ट्रेस ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, '' नहीं, मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद चलाती हूं और फर्जी खबरों को बढ़ावा देने के लिए आप को शर्म आनी चाहिए. किसी ने भी मेरे लिए कुछ भी या कोई कर्ज माफ नहीं कराया है. मैं हैरान हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी या उनका रिप्रेजेंटेटिव फर्जी खबरों को बढ़ावा दे रहा है और मेरे नाम और इमेज का इस्तेमाल करके बेकार की गपशप कर रहा है.

No I operate my social media accounts my self and shame on you for promoting FAKE NEWS ! No one wrote off anything or any loan for me. I’m shocked that a political party or their representative is promoting fake news & indulging in vile gossip & click baits using my name &… https://t.co/cdnEvqnkYx

उन्होंने आगे कहा, '' रिकॉर्ड्स के लिए 10 साल पहले एक कर्ज लिया गया था और पूरी तरह से वापस कर दिया गया था. उम्मीद है कि यह साफ हो जाएगा और मदद मिलेगी ताकि फ्यूचर में कोई गलतफहमी न हो. इसके बाद एक्ट्रेस ने एक और पोस्ट किया और पब्लिश की गई जानकारी को लेकर उन्होंने कहा, '' इतनी गलत जानकारी चारों ओर फैल रही है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए और एक्स (ट्विटर) के लिए भगवान का शुक्र है.

प्रीति ने फैल रही अफवाहों को गलत तरीके से पेश करने और अपनी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने के लिए कई मीडिया हाउसों की भी आलोचना की. उन्होंने लिखा, '' मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम उन्हें यही जिम्मेदार ठहराना शुरू करें ताकि फ्यूचर में कुछ रिस्पांसिबल हो. अगली बार प्लीज मुझे कॉल करें और मेरा ना लेने से पहले पता करें कि कहानियां सच हैं या नहीं''.

So much misinformation going around but thank god for social media and thank god for X ! All through my career I have seen so many so respected journalists get so many stories completely wrong & never have the decency to correct the story or apologise. I have also gone to court…