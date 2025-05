18 मई को प्रीति जिंटा (Preity Zinta) की टीम पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच मैच था, जिसमें पंजाब किंग्स ने जीत हासिल की. इसके बाद प्रीति बेहद खुश थीं, क्योंकि उनकी टीम ने प्लेऑफ में क्वालीफाई कर लिया है. इन सभी के बीच सोशल मीडिया पर प्रीति जिंटा और राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के स्टार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Suryavanshi) की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देख एक्ट्रेस मीडिया पर काफी भड़क उठी हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में प्रीति जिंटा वैभव सूर्यवंशी को गले लगाते हुए नजर आ रही हैं, जो कि मॉर्फ्ड की गई है. यह तस्वीर एक न्यूज चैनल के द्वारा मॉर्फ्ड की गई है. प्रीति इस तस्वीर को देख काफी ज्यादा भड़क उठी हैं. उन्होंने इसको लेकर गुस्सा जताया.

एक्ट्रेस ने अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, '' यह मॉर्फ्ड फोटो है और फेक न्यूज है. मैं बहुत हैरान हूं अब न्यूज चैनल्स भी मॉर्फ्ड इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें न्यूज आइटम की तरह दिखा रहे हैं.

This is a morphed image and fake news. Am so surprised now news channels are also using morphed images and featuring them as news items !