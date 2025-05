प्रकाश राज (Prakash Raj) साउथ से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुके हैं. वह अपने शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं. हालांकि वह अपने बेबाक अंदाज के लिए भी काफी फेमस हैं. वह हर बात को खुलकर बोलना पसंद है. अक्सर ही एक्टर को देखा गया है कि वह बीजेपी के बारे में भी अपने बयान देते रहते हैं. वहीं, हाल ही में प्रकाश राज ने भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बेकार, बेशर्म, हार्टलेस और विजनलेस व्यक्ति कहा है. वायनाड लिटरेचर फेस्टिवल 2024 से एक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, प्रकाश राज ने इस कार्यक्रम के वायरल वीडियो में पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए. वीडियो में एक्टर एक होस्ट के साथ पैनल चर्चा में भाग लेते दिखाई दे रहे हैं. बातचीत के दौरान होस्ट ने एक्टर से कहा, '' आज सुबह मैं जॉन ब्रिटस के साथ बातचीत कर रही थी, जिन्होंने संसद में भाषण दिया था कि अगर मोदीजी ने प्रथम परिवार, कपूर परिवार से मिलने के लिए वह समय निकाला होता, तो उन्हें मणिपुर जाना चाहिए था. तो आप क्या सोचते हैं?

प्रकाश राज ने अपने बेबाक अंदाज में इसपर जवाब दिया और कहा, '' एक्टर वहां प्रधानमंत्री से नहीं, बल्कि एक एक्टर से मिलने जा रहे हैं. देखिए वे एक बेकार, बेशर्म, हार्टलेस, विजनलेस व्यक्ति हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं.'' प्रकाश राज ने आगे कहा,'' वे बेकार हैं, मणिपुर शायद, अगर मणिपुर किसी दूसरे देश में होता तो वे वहां जाते. क्योंकि यह मेरे देश में हैं, इसलिए वे वहां नहीं जाना चाहते. आखिर में एक्टर ने कहा, '' हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए. मैं बहुत स्पष्ट हूं, हमारे पास बिना दूरदृष्टि वाला व्यक्ति है. हमारे पास बिना दूरदृष्टि वाला नेता है.

प्रकाश राज के इस बयान का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसपर मिला जुला रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, '' एक नास्तिक जो सिर्फ सनातन धर्म को निशाना बनाता है और उसे सनातन धर्म के अलावा किसी और धर्म/ पंथ के बारे में कुछ भी न कहने का काम सौंपा गया है. दूसरे यूजर ने लिखा, '' गंभीरता से मैं प्रकाश राज सर को नमन करता हूं, बहादुर और हिंदी, तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री के रीढ़विहीन तथाकथित सुपरस्टार्स के बीच एक असली सुपरस्टार है. एक और यूजर ने लिखा, '' भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में असली हीरो, आइये उनके लिए तालियां बजाएं. एक और यूजर ने लिखा, '' चाय वाले के प्रति बेबाक रवैये ने उनका करियर भी बर्बाद कर दिया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनकी पत्नी ने हर मुश्किल में उनका साथ दिया है. एक और यूजर ने लिखा, '' रील लाइफ में विलेन, रियल लाइफ में हीरो.

“We have a useless, shameless, heartless and visionless man as the Prime Minister” - Actor Prakash Raj



While most of the Acting industry shiver and bootlick Modi, there is a man with spine and courage 🔥



Villain in reel life, Hero in real. pic.twitter.com/OMSF22QVCd