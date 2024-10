अरशद वारसी (Arshad WarsI) की निर्देशित ड्रामा बंदा सिंह चौधरी (Bandaa Singh Chaudhary) 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसमें मेहर विज, जीवेशु, अहलूवालिया, सचिन नेगी और अलीशा चोपड़ा अहम भूमिका में नजर आए हैं. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला है. एंटरटेनमेंट ट्रैकिंग पोर्टल सैकनिल्क के मुताबिक अभिषेक सक्सेना (Abhishek Saxena)की निर्देशित और अरबाज खान (Arbaaz Khan) की निर्मित फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में 17 लाख की कमाई की है.

वहीं, अब प्रभास के फैंस अरशद वारसी को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि एक्टर ने बीते दिनों प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी में उनके लुक को लेकर कहा था कि वह जोकर की तरह लग रहे हैं. जब एक ट्वीट में बंदा सिंह चौधरी के पहले दिन के कलेक्शन की जानकारी दी गई तो, नेटिजन्स ने लगातार कमेंट करना शुरू कर दिया और अरशद का जमकर मजाक बनाया. एक यूजर ने उन्हें कहा असली जोकर. प्रभास के दूसरे फैंस ने कहा कि, '' प्रभास के जूते की कीमत>>> अरशद वारसी के पहले दिन का कलेक्शन''. एक और यूजर ने लिखा- यह प्रभास के पहले दिन, पहले शो का पार्किंग कलेक्शन है.

Arshad warsi is a looser actor does he know A for acting he was lucky as circut but the credit was sanjay dutts awesome acting

Warsi is good for side roles he doesn't fit as a lead role it will be total waste of money for the producers