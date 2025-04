Phule Review: प्रतीक गांधी (Pratik Gandhi) और पत्रलेखा (Patralekha) स्टारर फिल्म फुले (Phule) 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले के बारे में है. फिल्म में उनके द्वारा की गई कोशिशों, लोगों को शिक्षा का हक दिलाने, विधवा महिलाओं को हक दिलाने की कोशिश की गई है. इस दौरान दोनों पति पत्नी ने दलितों को भी आगे बढ़ाने में मदद की है. वहीं, फिल्म का डायरेक्शन अनंत महादेवन ने किया है. तो चलिए जानते हैं कि फिल्म दर्शकों को कैसी लगी है.

फुले रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शक अपनी राय दे रहे हैं. तो चलिए एक नजर डालते हैं कि फिल्म कैसी है.

एक यूजर ने लिखा, '' फुले फिल्म रिलीज हो रही है, मैं बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे पूरे परिवार के साथ फिल्म देखें और पूरा समर्थन करें तथा विरोध करने वालों को कड़ा जवाब दें. जय फुले!

Phule movie is releasing tomorrow, I request the people of Bahujan community to watch the movie with their entire family with full support and give a strong reply to those who oppose.



