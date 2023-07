Pathaan Controversy: Vivek Agnihotri को मिली जान से मारने की धमकी, Shah Rukh Khan के फैंस ने किया ये कारनामा

डीएनए हिंदी: 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) के डायरेक्टर और मशहूर फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) पिछले कुछ समय से पठान (Pathaan) के गाने 'बेशर्म रंग' (Besharam Rang) को लेकर अपनी आलोचना को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की स्टारर इस गाने को लेकर काफी विवाद रहा. यह सब तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश के मंत्री नट्टोराम मिश्रा ने भगवा रंग की बिकनी (Saffron bikini) के लिए एक्ट्रेस और निर्माताओं पर निशाना साधा है. अब गाने का विरोध करने पर विवेक को धमकियां मिल रही हैं.

दरअसल फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर विरोध जताया था. विवाद में कूदने के तुरंत बाद, लोगों ने विवेक को ट्रोल करना शुरू कर दिया. लोगों ने उनकी बेटी मल्लिका अग्निहोत्री की भगवा रंग की बिकनी वाली तस्वीरों को पोस्ट किया. वहीं कई लोग अब उन्हें धमकियां तक दे रहे हैं.

Badshah was right.

There is negativity on social media. (But we are positive). pic.twitter.com/1tU6cTGsnx