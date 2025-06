परेश रावल (Paresh Rawal) मोस्ट हिट फ्रेंचाइजी हेरा फेरी (Hera Pheri 3) के तीसरे पार्ट से बाहर हो गए हैं. एक्टर के बाहर होने के बाद से फैंस खासा नाराज हैं. वहीं, उनके बाहर होने के बाद फैंस लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे हेरा फेरी 3 में वापस आ जाए. लोगों का कहना है कि हेरा फेरी के वो हीरो हैं. हालांकि अब एक्टर ने फैंस की इस रिक्वेस्ट पर रिएक्ट किया है.

दरअसल, सोमवार 9 जून को परेश रावल ने सोशल मीडिया पर एक फैन को जवाब दिया है, जिसमें फैन ने उनसे कहा है कि, '' सर कृपया हेरा फेरी फिल्म में शामिल होने के बारे में एक बार फिर से सोचें. आप इस फिल्म के हीरो हैं.

यह भी पढ़ें- Paresh Rawal पर कमेंट करने वालों को Akshay Kumar ने दिया जवाब, बताया बाबू भैया ने क्यों छोड़ी Hera Pheri 3

फैन की इस रिक्वेस्ट पर 70 साल के एक्टर ने जवाब देते हुए कहा, '' नहीं हेरा फेरी में तीन हीरो हैं. साथ ही रेड हार्ट और हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया. एक्टर के इस जवाब से साफ हो गया है कि वह फिल्म को अकेले शो के अलावा एक टीम की तरह देखते हैं. वहीं, उनके जवाब से ये भी जाहिर हो रहा है कि वे फिल्म में शायद वापस नहीं आएंगे.

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी हेरा फेरी 3 में साथ नजर आएंगे. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि परेश रावल के बाहर होने के बाद बाबूराव की भूमिका में कौन नजर आएगा. निर्माताओं ने अभी तक किसी भी रिप्लेसमेंट को लेकर खुलासा नहीं किया है. हालांकि खबरें सामने आ रही हैं कि पंकज त्रिपाठी बाबू राव की भूमिका निभा सकते हैं. लेकिन इसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

NO … There are Three Heroes in Hera Pheri . 🙏❤️ https://t.co/k7naUD5jiC