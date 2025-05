सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​(Sidharth Malhotra) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. वो जल्द ही एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म परम सुंदरी (Param Sundari) में नजर आने वाले हैं. फिल्म कुछ ही समय बाद रिलीज भी होने वाली है. हालांकि खुद मेकर्स के रिलीज करने से पहले ही परम सुंदरी का टीजर इंटरनेट पर लीक हो गया है. इसे आज रिलीज हुई राजकुमार राव और वामिका गाब्बी स्टारर फिल्म भूल चूक माफ (Bhool Chuk Maaf) के साथ सिनेमाघरों में चलाया गया था. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

परम सुंदरी 25 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में आने वाली है. ये फिल्म एक नॉर्थ के शख्स और साउथ की महिला की प्रेम कहानी पर आधारित है. रोम-कॉम वाली इस फिल्म में पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ऑन-स्क्रीन नजर आने वाले हैं. इसी बीच इसके कई बीटीएस लीक भी लीक को चुके हैं पर हाल ही में, परम सुंदरी का टीजर भी ऑनलाइन लीक हो गया है. इसे आज रिलीज हुई फिल्म भूल चूक माफ के साथ सिनेमाघरों में चलाया गया था.

Grand Comeback Of Rom Com Genre 🔥❤



#ParamSundari teaser is just so beautiful... Sid and Janhvi looking So Pretty Together ❤😭



Sachin Jigar Cooked 🔥 #SidharthMalhotra #JanhviKapoor pic.twitter.com/vLwwNLHzV5