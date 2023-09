क्रिकेटर्स के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स की होगी भारत में एंंट्री? Shah Rukh Khan की इस फिल्म के डायरेक्टर ने जताई ऐसी इच्छा

डीएनए हिंदी: भारत में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन होने वाला है. इसके लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम (Pakistani Cricket Team) भी कई साल बाद भारत पहुंच चुकी है. देश में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है. वहीं अब शाहरुख खान की फिल्म रईस (Shah Rukh Khan film Raees) के डायरेक्टर ने पाकिस्तान के एक्टर्स को भारत बुलाने को लेकर अपने दिल की बात कही है. रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने क्रिकेटरों के बाद भारतीय और पाकिस्तानी कलाकारों के बीच सहयोग का सुझाव दिया है. उनकी इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान (Mahira Khan) ने बॉलीवुड एंट्री की थी.

राहुल ढोलकिया ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर पूछा कि क्या अब समय आ गया है कि पड़ोसी देश के कलाकार भी दोबारा हिंदी फिल्मों में काम करें. उन्होंने ट्वीट किया 'अब जब पाकिस्तानी क्रिकेटर आधिकारिक तौर पर यहां हैं, तो क्या हम अपनी फिल्मों में एक्टिंग के लिए पाकिस्तानी एक्टर्स को भी आमंत्रित कर सकते हैं. और संगीतकारों को परफॉर्म के लिए भी?'

Now that #Pakistani cricketers are officially here, can we also invite Pakistani actors to act in our films ? Or Musicians to perform?