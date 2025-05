भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों काफी तनाव चल रहा है. दोनों के बीच 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी (Pahalgam Terror Attack) हमले के बाद तनाव बढ़ा है, जिसमें 26 टूरिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. भारतीय सरकार ने भी पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया है. इस बीच पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मॉडल और टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा (Jannat Mirza) का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. इस वीडियो में उनके भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बारे में पूछा गया है, जिसके बाद उन्होंने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पत्रकार ने जन्नत से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर उनके विचार पूछे. जवाब देने के बजाय जन्नत ने मुंह बंद करने का इशारा किया और वह मुस्कुराते हुए चुपचाप आगे बढ़ गई और उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग लगातार रिएक्ट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- परवीन बॉबी शादीशुदा थीं! पाकिस्तानी था उनका पति, एक्स लवर का चौंकाने वाला खुलासा

वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें इस आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय और मानवीय महत्व को देखते हुए इसके बारे में बोलना चाहिए था. वहीं, कुछ लोगों ने उन पर पाकिस्तानी सेना का सार्वजनिक रूप से सपोर्ट न करने का भी आरोप लगाया है. यहां तक कि कुछ लोगों ने ये भी माना कि उनकी चुप्पी इसलिए भी है, क्योंकि उन्हें अपने भारतीय फॉलोअर्स के खोने का डर भी है. साथ ही अकाउंट को भारत में बैन होने से बचाने के लिए भी उन्होंने इसपर कमेंट करने से परहेज किया है.

Pakistani TikTok star Janat Mirza refuses to support Pakistan Army publicly in front of TV News Channels. Pakistani Celebrities are increasingly afraid of speaking on India’s Kashmir or support Pakistan Army because their YouTube/Instagram account could face a ban in India. pic.twitter.com/AXa3Fm2Dh9