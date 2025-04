जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 पर्यटकों की जान ले ली गई. आतंकियों ने पर्यटकों (Pahalgam attack) से धर्म पूछकर उनपर हमला कर दिया. इस हमले के बाद देश में काफी गुस्सा है. लोग जमकर पाकिस्तान पर गुस्सा निकाल रहे हैं और आग बबूला हो रहे हैं. वहीं अब पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान (Fawad Khan) की बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. लंबे वक्त के बाद वो बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं पर अब लगता है कि फिल्म को बैन लग जाएगा क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इसका बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं.

कुछ समय पहले बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल (Abir Gulal) का टीजर सामने आया था जिसे देख फवाद खान के फैंस जहां खुश थे वहीं कई लोग इससे नाराज थे. फिल्म में वो वाणी कपूर (Vaani Kapoor) के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे. वहीं पहलगाम हमके के बाद पूरे देश में बवाल मच गया है. देशभर में फिल्म की रिलीज का विरोध किया है और इसे पूरी तरह से बैन करने को कहा जा रहा है. ट्विटर पर #BoycottAbirGulaal जैसे हैशटैग एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं. यहां देखें कुछ ट्वीट.

3 Hour Back We Had A Terrible Attack From Terrorist. Indian Filmfare Is Busy In Promoting #Fawadkhan Fuck*ng Movie #AbirGulaal Has These Bigots Comple Lost Their Mind? Our People, Solider Are Dying In Cross Border Attacks And This MF Want Pakistani Actor In Country. #palgham pic.twitter.com/a5WcOE5dtB

What is the need to bringing this pakistani actor #FawadKhan back to bollywood.. that they go to the extent of shooting the entire film in London ?



Ban #AbirGulaal in theatres n ott. Shame on this film's director n producers #PahalgamTerroristAttack https://t.co/2WnEeEIu5E