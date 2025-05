भारत पाकिस्तान के बीच कई दिनों की लड़ाई के बाद शाम 10 अप्रैल को युद्ध विराम लग गया था. हालांकि सीजफायर (India Pakistan Ceasefire) के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया. पाकिस्तान ने इसके बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात समेत कई शहरों पर ड्रोन से अटैक किया. पाकिस्तान की इस हरकत से देश के लोग खासा नाराज हैं. वहीं, अब सोशल मीडिया पर साल 2004 की ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) स्टारर फिल्म लक्ष्य (Lakshya) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ओम पुरी ऋतिक रोशन से पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादों के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं.

दरअसल, भारत पाकिस्तान के युद्ध पर बनी फिल्म लक्ष्य का एक सीन वायरल हो रहा है. इस वायरल सीन में ओम पुरी ऋतिक रोशन से बात करते हुए और उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं. वह कहते हैं कि, '' प्रधान साहब मुझे उन लोगों का तजुर्बा है, पाकिस्तानी हारे तो पलके एक बार फिर आता है, अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना. मेरी बात याद रखना. इसपर ऋतिक कहते हैं, '' याद रखूंगा. इसके बाद दोनों जय हिंद कहते हैं.

यह भी पढ़ें- Saif पर हमले के बीच Hrithik को याद आया वो हादसा, जब पिता Rakesh Roshan को दिन दहाड़े लगीं थीं गोलियां

वहीं, सीजफायर के उल्लंघन के बाद वायरल हुई इस क्लिप पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, '' पलट के आता है. दूसरे ने लिखा, '' ये तो सच हो गया. एक और यूजर ने लिखा, ''भाई, असली युद्ध का मैदान चल रहा है और तुम अभी भी बॉलीवुड स्क्रिप्ट पर अटके हुए हो?क्या तुम करण जौहर से युद्ध की रणनीति सीख रहे हो या रॉ से? वास्तविकता में वापस आओ - यहां, संवाद नहीं, ड्रोन बोलते हैं. यह कोई फिल्म सेट नहीं है. यहां आपके हताहतों की संख्या बढ़ रही है. एक अन्य यूजर ने लिखा, '' सच है. हमें हर समय सतर्क रहना होगा.

Ceasefire is fine but never forget Om Puri’s words 🙏 pic.twitter.com/3mcb22TA94