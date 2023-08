Oh My God 2 Trailer: झकझोर कर रख देंगे फिल्म के ये 5 पांच बेहतरीन डायलॉग, कुछ को सुन छूट जाएगी हंसी

Oh My God 2 फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज हो गया. Akshay Kumar की ये फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में रही है. वहीं ट्रेलर में कुछ डायलॉग फैंस को काफी भा रहे हैं.

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी फिल्म 'ओएमजी 2' (Oh My God 2) के साथ एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं. काफी इंतजार के बाद, फिल्म का ट्रेलर (Oh My God 2 Trailer) रिलीज कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी बज है और ये तेजी से वायरल हो रहा है. फिल्म को फैंस का काफी सपोर्ट भी मिल रहा है. हालांकि ट्रेलर रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने इसके कुछ सीन और डायलॉग को बदलने के लिए कहा था जिसके बाद आखिरकार फाइनल ट्रेलर सबके सामने है.

ओएमजी का ये सीक्वल काफी समय से चर्चा में है. इस फिल्म का ट्रेलर एक दिलचस्प कहानी की एक झलक दिखाता है, जो कॉमेडी, भक्ति और सामाजिक टिप्पणी के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में भगवान शिव के दूत रूप में अक्षय कुमार नजर आएंगे, वहीं फिल्म में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी अहम रोल में हैं. वहीं फिल्म में अरुण गोविल की झलक भी दिखाई गई है जो पंकज के बेटे के स्कूल के प्रिंसिपल के रोल में हैं.

सेंसर बोर्ड ने ट्रेलर रिलीज से पहले कुछ सीन और डायलॉग को बदलने को कहा है. फिलहाल फिल्म के कुछ डायलॉग लोगों को काफी इंप्रेस कर रहे हैं. आइए हम आपको उन डायलॉग के बारे में बताते हैं.

- 'जिस सनातन धर्म के चार स्तंब हैं उन्हें आप अश्लील कह रही हैं.'

- 'जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ लिया था.'

- 'तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो.' इसपर अक्षय कहते हैं 'गंगा कहां से बह रही है इसके बारे में मुझे मत बताना'

- शिव के दूत बने अक्षय कहते हैं 'तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो', तो पंकज कहते हैं 'शिव के दास.' इसपर अक्षय कहते हैं 'नहीं शिव के पास.'

फिल्म में कुछ कॉमिक सीन भी देखने को मिलेंगे जो फैंस को काफी इंप्रेस कर रहे हैं. अमित राय के निर्देशन में बनी ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सनी दोओल की 'गदर 2' का सामना करना पड़ेगा.

