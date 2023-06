Oh My God 2 poster: भगवान शिव के अवतार में नजर आए Akshay Kumar, धांसू लुक देख उड़ जाएंगे होश, रिलीज डेट आई सामने

Oh My God 2 poster Akshay Kumar

डीएनए हिंदी: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपनी आने वाली फिल्म ओह माय गॉड 2 (Oh My God 2) का एक नया पोस्टर रिलीज कर दिया है. इस पोस्टर में एक्टर भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रहे हैं. उनका ये लुक तेजी से वायरल हो रहा है. इंटरनेट पर ये पोस्टर धमार मचा रहा है. इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है. ऐसे में फैंस बेसब्री से फिल्म की रिलीज (Oh My God 2 release date) का इंतजार कर रहे हैं.

फिल्म के इस पोस्टर में अक्षय कुमार अपने चेहरे पर भस्म लगाए हुए भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रहे हैं. एक्टर धोती, गले में मोतियों का माला और घुटनों तक ड्रेडलॉक लुक में नजर आए. पोस्टर शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, 'आ रहे हैं हम, आप भी हमसे जुड़ें. 11 अगस्त. सिनेमाघरों में. OMG 2.'

फिल्म में अक्षय के अलावा यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का पहला पार्ट 2012 में रिलीज हुआ था जिसमें अक्षय के साथ परेश रावल लीड रोल में थे. इस फिल्म में अक्षय ने भगवान कृष्ण का रोल किया था. इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी.

गदर 2 और एनिमल से होगी टक्कर

अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 सनी देओल और अमीषा पटेल की आने वाली फिल्म गदर 2: द कथा कंटीन्यूज से क्लैश करेगी. इसके अलावा रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल भी इसी दिन रिलीज हो रही है.

इन फिल्मों में नजर आएंगे अक्षय

अक्षय कुमार बीते दिनों उत्तराखंड में अपनी आने वाली फिल्म शंकरा की शूटिंग कर रहे थे. इसके अलावा वो टाइगर श्रॉफ के साथ बड़े मियां छोटे मियां में नजर आएंगे जो ईद 2024 में सिनेमाघरों में नजर आएगी. वहीं अक्षय हेरा फेरी के तीसरे पार्ट में भी दिखाई देंगे.

इससे पहले 2022 में अक्षय की मूवीज 'रक्षा बंधन', 'सेल्फी' और 'राम सेतु' बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी.

