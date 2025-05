जूनियर एनटीआर (JR NTR) साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं. वह 20 मई को अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं. इस मौके पर 16 मई को ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने वॉर 2 (War 2) टीजर की अनाउंसमेंट की थी, क्योंकि दोनों कलाकार इस फिल्म में साथ दिखाई देंगे. इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इस बीच जूनियर एनटीआर की दूसरी फिल्म एनटीआरनील, जो कि प्रशांत नील के साथ आने वाली थी उसका टीजर भी एक्टर के बर्थडे पर रिलीज किया जाना था, लेकिन अब खबर आई है कि इसे पोस्टपोन कर दिया गया है. तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है.

दरअसल, जैसे ही ऋतिक रोशन ने वॉर 2 के टीजर की अनाउंसमेंट अपने इंस्टाग्राम पर की, वैसे ही फैंस के बीच इसको लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के पोस्ट में लिखा, '' 'हे जूनियर एनटीआर, क्या आपको पता है कि इस साल 20 मई को क्या होने वाला है? यकीन मानिए आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है. तैयार रहें #वॉर2.'

ऋतिक के इस पोस्ट का जवाब देते हुए एनटीआर ने ट्वीट किया और लिखा, '' एडवांस में थैंक्यू ऋतिक सर, आपको एक स्पेशल रिटर्न गिफ्ट देने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कबीर. बता दें कि ऋतिक फिल्म में कबीर धालीवाल का रोल निभा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- Devara से पहले देखें JR.NTR की ये 10 धमाकेदार फिल्में

वहीं, आज यानी कि 17 मई को एनटीआरनील के प्रोजेक्ट के निर्माताओं ने फिल्म की घोषणा के बारे में एक अपडेट शेयर किया. पोस्ट में कहा गया कि फिल्म की झलक किसी दूसरी डेट पर दिखाई जाएगी, क्योंकि वे चाहते हैं कि वॉर 2 जमकर सुर्खियों में रहे. पोस्ट में उन्होंने लिखा, '' टीम NTRNeel ने मैन ऑफ मास तारक999 की तत्काल रिलीज वॉर 2 को उनके जन्मदिन पर सुर्खियों में लाने का रास्ता दिया है. NTRNeel की झलक जो पहले उस दिन के लिए प्लान थी, उसे बाद की तारीख के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है.

Respecting the WAR…

Before unleashing the CARNAGE 🌋



For now, #WAR2 takes over the proceedings.

We’ll arrive next at the perfect time to launch our MASS MISSILE - #NTRNeel Glimpse 💥💥💥



Celebrate Man of Masses @Tarak9999’s birthday with #War2.#PrashanthNeel @MythriOfficial…