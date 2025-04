Netflix पर Jewel Thief रिलीज हो गई है. इसको लेकर लोगों ने अपने रिएक्शन भी देना शुरू कर दिया है. ऐसे में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, इन ट्वीट को देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे.

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat) की फिल्म ज्वैल थीफ (Jewel Thief The Heist Begins) आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म को लेकर काफी दिनों से चर्चा थी. इसके ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया था. साथ ही इसके सॉन्ग जादू में जयदीप अहलावत के डांस ने तो लोगों का दिल जीत लिया था. दर्शकों को मूवी से काफी उम्मीदें थीं ऐसे में रिलीज के कुछ समय बाद ही इस फिल्म को लेकर लोगों ने अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. अगर आप भी ज्वैल थीफ को देखने का प्लान कर रहे हैं तो इन ट्वीट पर नजर डालें.

सैफ अली खान, जयदीप अहलावत के अलावा फिल्म में कुणाल कपूर, निकिता दत्ता भी अहम रोल में हैं. फिल्म का डायरेक्शन कूकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल ने किया है और ये सिद्धार्थ आनंद और उनकी पत्नी ममता आनंद के बैनर मार्फ्लिक्स के तहत निर्मित की गई है. फिलहाल ट्वीटर पर #JewelThiefOnNetflix ट्रेंड कर रहा है. तो चलिए एक नजर डालते हैं दर्शकों के रिएक्शन पर कि उन्हें फिल्म कैसी लगी है.

#GTReviews #JewelThief#JaideepAhlawat delivers a standout performance in a predictable heist film while #SaifAliKhan role falls flat The cinematography is initially impressive but falters in close scenes offering little redemption@NetflixIndia #Bollywood #JewelThiefOnNetflix pic.twitter.com/nz7tOidl0Q — Rahul Katala (Raja) (@rahulkatala) April 25, 2025

Just finised watching this God Forsaken movie, Jewel Thief, and can now understand what it directly came on OTT. No distribution house wud have agreed to release this after watching it. Such awful filmmaking.#jewelthief#JewelThiefOnNetflix #Netflix — Gifted Grifter (@maverick_cyru) April 25, 2025

#JewelThiefOnNetflix: 2/5 🌟



It is a complete snoozefest! The way of storytelling isn’t intriguing at all, they have tried to give #SaifAliKhan - race like dialogues, but they all are coming as monologues of him telling the plan to steal the heera! #JaideepAhlawat’s character… pic.twitter.com/oN9V3KDBeD April 25, 2025

The heists are bigger. The stakes are higher. The duo is deadlier. #JewelThief is Bollywood’s boldest action offering yet #JewelThiefOnNetflix pic.twitter.com/myNcgOUypB — Tanay Suriya (@TheTanaySuriya) April 25, 2025

जहां कुछ लोगों ने फिल्म को खराब बताया है, वहीं कईयों ने इसकी तरीफ भी की है. ऐसे में अगर आपके पास समय है और देखने के लिए कोई नई फिल्म नहीं है तो इसे एन्जॉय कर सकते हैं.

वहीं आज ओटीटी पर कई और अच्छी फिल्में रिलीज हुई हैं. इसमें मोहनलाल की L2 एम्पुरान शामिल है जो गुरुवार को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है. इधर सिनेमाघरों में आज ग्राउंड जीरो और फूले ने दस्तक दी है.

