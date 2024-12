बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने बीते दिन यानी 27 दिसंबर को अपना 59वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनके तमाम चाहने वालों और सेलेब्स ने एक्टर को बर्थडे विश किया है. वहीं, अंबानी फैमिली ने सलमान खान का बर्थडे सबसे खास तरीके से सेलिब्रेट किया. जामनगर में मुकेश और नीता अंबानी ने एक पार्टी होस्ट की थी जिसमें सुपरस्टार के परिवार वाले और खास दोस्त शामिल हुए. इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

सलमान खान के परिवार वाले और करीबी लोग अंबानी की पार्टी में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंचे. सलमान खान के भाई और एक्टर सोहेल खान ने एक वीडियो पोस्ट किया, साथ ही एक फोटो भी शेयर की. भाईजान के बर्थडे की इनसाइड फोटोज भी लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. ट्विटर पर इस सेलिब्रेशन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं.

LATEST: Megastar Salman Khan's Birthday Celebration at Ambani House in Jamnagar.



Most loved Star for a reason!#SalmanKhan #Sikandar pic.twitter.com/cpx6OXN0xq