Mrs. Chatterjee Vs Norway Twitter review: Rani Mukherjee की फिल्म से इंप्रेस हुए Shah Rukh Khan, जानें कैसा रहा पब्लिक का रिएक्शन

Mrs. Chatterjee Vs Norway Twitter review: Rani Mukherjee स्टारर फिल्म आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है. ये फिल्म Shah Rukh Khan के दिल को भी छू गई है.

डीएनए हिंदी: Mrs. Chatterjee Vs Norway Twitter review: रानी मुखर्जी स्टारर (Rani Mukherjee) फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे आज यानी 17 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को देखने के लिए लोग थिएटर्स पहुंच रहे हैं. वहीं क्रिटिक्स भी फिल्म और उसकी लीड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसके अलावा बॉलीवुड के कई सितारों ने भी अपने सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ की है. इस कड़ी में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का नाम भी जुड़ गया है. ये फिल्म एक्टर के दिल को छू गई है और इसे देखने के बाद उन्होंने रानी की जमकर तारीफ की है.

शाहरुख खान ने ट्विटर पर मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे को 'मस्ट-वॉच' फिल्म कहा है. सुपरस्टार ने लिखा, 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे की पूरी टीम ने जबरदस्त कोशिश की है. मेरी रानी लीड रोल में उतनी चमकती हैं जितनी एक रानी चमकती है. डायरेक्टर आशिमा ने इतनी संवेदनशीलता के साथ एक मानवीय संघर्ष दिखाया है. जरूर देखे.'

What a tremendous effort by the whole team of Mrs Chatterjee vs Norway. My Rani shines in the central role as only a Queen can. Director Ashima, shows a human struggle with such sensitivity. Jim, @AnirbanSpeaketh, #Namit, #SaumyaMukherjee, #BalajiGauri all shine. A must watch. pic.twitter.com/xKrphoY6SG — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 16, 2023

रानी मुखर्जी की फिल्म की लोगों ने जमकर तारीफ की है. फिल्म की कहानी से लेकर रानी की एक्टिंग ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी.

Early reviews for Mrs. Chatterjee Vs Norway are nothing short of thrilling. It's a story that needed to be told, also excited to enjoy Rani Mukerji! #1DayToGoForMrsChatterjee — 🎀❤️BARKHA ❤️🎀 (@BarkhaSeth_8) March 16, 2023

Review by #rohaitjaiswal #MrsChatterjeeVsNorway

Rating - 4*/5 ⭐️⭐️⭐️⭐️

#RaniMukherjee #MrsChatterjeeVsNorwayReview

Probably one of the strongest film ever made on the subject related to mother and children emotion

RaniMukherjee walking away with best actress award this year pic.twitter.com/UcPGn8mvMV — KASHIF GRAMI (@KASHIFGRAMI) March 16, 2023

सच्ची घटना पर आधारित है Rani Mukherjee की फिल्म

ये एक भारतीय महिला और उसके पति के वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है, जिसे नॉर्वे में अपने बच्चों की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी. इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबको हिलाकर रख दिया था.

