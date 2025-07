Metro In Dino Review: उलझे रिश्ते, लेकिन खूबसूरत कहानी, जानें दर्शकों को कैसी लगी अनुराग बसु की फिल्म

अनुराग बसु (Anurag Basu) के निर्देशन में बनी मेट्रो इन दिनों (Metro in Dino) आखिरकार 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

मेट्रो इन दिनों (Metro in Dino) आखिरकार 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अनुराग बसु (Anurag Basu) के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2007 की लाइफ इन ए मेट्रो(Life In Metro) की सीक्वल है. यह फिल्म सच्चे प्यार की तलाश, शादीशुदा जोड़े में बढ़ती दूरियों के बारे में बारे में है. मेट्रो... इन दिनों में डिजिटल युग में प्‍यार को लेकर लोगों के बदलते नजरिए को दिखाती है. वहीं, इस बार भी अभी तक फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिएक्शन मिल रहा है. लोग इस कहानी को काफी पसंद कर रहे हैं. तो चलिए एक नजर डालते हैं लोगों के रिएक्शन पर.

मेट्रो इन दिनों की कहानी मेट्रो सिटीज में रह रहे कुछ कपल्स के बारे में है. यह दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और पुणे में प्यार की परिभाषा किस तरह बदल रही है, उसकी झलक दिखाती है. यह फिल्म साल 2007 की मूल मूवी लाइफ इन मेट्रो की याद दिलाती है. फिल्म में इस बार नीना गुप्ता, शाश्वत चटर्जी, कोंकणा सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान, आदित्य रॉय कपू, फातिमा सना शेख, अली फजल अनुपम खेर नजर आए हैं.

यह भी पढ़ें- Metro in Dino Trailer: 'हर कहानी एक रिश्ता है...', 4-4 लव स्टोरीज लगाएंगी फिल्म में तड़का

वहीं, फिल्म को लेकर ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, '' मेट्रो...इन दिनो एक दिल को छू लेने वाली और बेहतरीन तरीके से शूट की गई फिल्म है, जो एक बड़े शहर में अलग-अलग लोगों और उनके रिश्तों के बारे में है. यह लाइफ इन ए...मेट्रो का सीक्वल है, और इसमें वही इमोशनल वाइब है.प्रीतम का संगीत वाकई अच्छा है और फिल्म में एक अच्छा एहसास जोड़ता है. अभिनय हर तरफ से दमदार है, अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता,कोंकणा सेन शर्मा और फातिमा सना शेख वाकई अलग हैं - वे बेहतरीन थे. कुछ हिस्से धीमे हैं, लेकिन कुल मिलाकर, यह एक खूबसूरत फिल्म है जो वास्तविक और भावनात्मक लगती है. अगर आपको जीवन और रिश्तों के बारे में फिल्में पसंद हैं तो निश्चित रूप से यह फिल्म देखने की सलाह दी जाती है.

#MetroInDino : ⭐⭐⭐½



Metro... In Dino is a heartwarming and nicely shot film about different people and their relationships in a big city. It’s a sequel to Life in a... Metro, and it has that same emotional vibe.



The music by #Pritam is really good and adds a nice feel to the… pic.twitter.com/bGhvujijoz July 2, 2025

यह भी पढ़ें- Sara-Aditya की Metro In Dino की रिलीज में फिर हुई देरी, अनुराग बसु की ये नई फिल्म बनी वजह!

दूसरे यूजर ने लिखा, '' मेट्रो इन दिनो एक फील गुड फिल्म है. रेटिंग 4 स्टार.फिल्म में संगीत, संपादन और सिनेमेटोग्राफी के साथ शानदार कलाकार हैं,फिल्म भावनात्मक रूप से लोगों की अलग-अलग जीवनशैली को दर्शाती है, कुछ मजेदार पल, बैकग्राउंड वर्क. कुल मिलाकर यह आपको मुस्कुराने और खुश करने वाला है.

#MetroInDino is Pleasant Feel Good Film



Rating - ⭐⭐⭐⭐



Film scores with music,editing and cinematography with supercast,

film emotionally attracts

different lifestyles of people,some fun moments, background work

overall it will make you smile and happy !#MetroInDinoReview pic.twitter.com/qkA8rtb5Rk — ✴️BOL INDIA POL✴️ (@PrashantMi555) July 4, 2025

एक अन्य यूजर ने लिखा, '' मेट्रो इन दिनों, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ देखें जिसे आप प्यार करते हैं, या जिसे आप फिर से प्यार करना सीख रहे हैं. शायद सिर्फ़ अपने आप के साथ भी. लेकिन जाइए, क्योंकि कभी-कभी, ऐसी फिल्म हमें यह याद दिलाने के लिए काफी होती है, "आपको एक ही व्यक्ति से बार-बार प्यार करने की ज़रूरत है."

#MetroInDino Go watch it with someone you love, or someone you’re learning to love again. Maybe even just yourself. But go, because sometimes, it takes a film like this to remind us, “You need to fall in love with the same person again and again.”

⭐⭐⭐⭐ https://t.co/fN4cwSFVhV — Amit Diwan (@itsmeAmitDiwan) July 3, 2025

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.