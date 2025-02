Mere Husband Ki Biwi review: Arjun Kapoor, Bhumi Pednekar और Rakul Preet Singh स्टारर फिल्म रिलीज हो गई है. इसको लेकर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ गया है.

अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर (Arjun Kapoor, Bhumi Pednekar) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) की फिल्म मेरे हसबैंड की बीवी (Mere Husband Ki Biwi release) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. कुछ दिन पहले रिलीज हुए इस रोमांटिक कॉमेडी के ट्रेलर और गानों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इसी के साथ पब्लिक ने इसका रिव्यू (Mere Husband Ki Biwi review) भी दे दिया है. फिल्म देखने के बाद लोगों ने अपने विचार पेश किए हैं. चलिए जानते हैं कैसी है ये फिल्म?

अर्जुन कपूर साल 2024 में आई फिल्म सिंघम अगेन में नजर आए थे. फिल्म में उनके निगेटिव रोल और एक्टिंग की खूब तारीफ हुई. ऐसे में इस फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. वहीं ट्विटर यानी एक्स पर लोगों ने फिल्म देखने के बाद इसको लेकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. इसको देखकर मालूम चलता है कि फिल्म ठीक-ठाक कमाई करेगी. हालांकि इसकी ज्यादा बड़ी ओपनिंग की उम्मीद नहीं है.

A witty rom-com that showcases Arjun Kapoor's charm as a loverboy…#MHKB reminds you of all those 90s and 2000s-era masala rom-com entertainers, with the perfect blend of family drama, romance, comedy, music, and a couple of surprises. The dialogue baazi in… pic.twitter.com/CSuqzA2KKE — RJ🇬️9⃣ Divya (दिव्य) Solgama (@DIVYASOLGAMA) February 21, 2025

It's the kind of film that makes you laugh, makes you feel something, and keeps you hooked till the end. Bas aise aur films chahiye Bollywood se! 🔥 #MereHusbandKiBiwi pic.twitter.com/GIqxHPsgiM — प्रिया निनावे (@_priya9) February 21, 2025

#MereHusbandKiBiwi #FilmReview (⭐️⭐️⭐️✨️3.5 Stars)#MereHusbandKiBiwi will take you on a Thrilling Feel Good Ride😍

If you have an appetite and craving for non stop laugh-out-loud madness full of Emotions,… pic.twitter.com/3mbH2rAdjc February 21, 2025

#MereHusbandKiBiwiReview: Mudassar Aziz known for rom-coms disappoints this time. #ArjunKapoor struggles, Bhumi's accent feels forced. Rakul's presence is fine but #DinoMorea steals the show in his cameo! Average story & direction. #MereHusbandKiBiwi ⭐️⭐️https://t.co/r8zugmpqnL pic.twitter.com/jKQrLjWoUU — Shiv Dwivedi (@theshivdwivedii) February 21, 2025

फिल्म में हुए ये बदलाव

सीबीएफसी की जांच समिति (ईसी) ने मेरे हसबैंड की बीवी के निर्माताओं से 4 संशोधन करने को कहा है. इसमें एक सीन और तीन डायलॉग में बदलाव हैं. महिला के हाथ के हाव-भाव वाले सीन को बदलने को कहा गया है. वहीं हरियाणवी शब्द की जगह 'एक गैंग' शब्द का इस्तेमाल किया है. आगे और भी बदलाव करने को कहा गया है, जहां मोदी जी शब्द का इस्तेमाल किया गया था. उस शब्द को सरकार से बदलने को कहा गया है.

बता दें कि मेकर्स ने फिल्म के रिलीज से पहले दर्शकों को इसका मजा दोगुना करने का वादा किया था. उन्होंने एक के साथ एक टिकट फ्री देने का ऐलान किया था. ये सिर्फ ओपनिंग डे के लिए है. मुदस्सर अजीज ने फिल्म का डायरेक्शन किया है. इसमें अर्जुन, भूमि और रकुल के अलावा हर्ष गुजराल, शक्ति कपूर, डिनो मोरिया और आदित्य सील भी अहम रोल में नजर आए. फिल्म की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर इस समय राज कर रही छावा से हो रही है. विक्की कौशल स्टारर इस फिल्म ने 6 दिनों में ही 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

