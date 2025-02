अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor), भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) स्टारर फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी (Mere Husband Ki Biwi) ट्रेलर रिलीज के बाद से काफी चर्चा में है. इसमें आपको फुल कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस देखने को मिलने वाला है. सितारे जमकर इसके प्रमोशन में बिजी हैं. इसी बीच फिल्म के रिलीज से कुछ समय घंटों पहले ही मेकर्स ने धमाकेदार ऑफर निकाला है. जी हां, अगर आप ओपनिंग डे पर फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है.

21 फरवरी यानी शुक्रवार को मेरे हसबैंड की बीवी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. कॉमेडी और रोमांस से भरपूर इस फिल्म के रिलीज से पहले निर्माताओं ने दर्शकों को इसका मजा दोगुना करने का वादा किया है. मेकर्स ने एक टिकट की कीमत पर एक टिकट फ्री देने का फैसला किया है. ऐसे में एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है इसलिए 1 खरीदें और 1 मुफ़्त पाएं स्कीम से मेकर्स को फायदा हो सकता है.

Team #MereHusbandKiBiwi announces BOGO offer on opening day...



Good Strategy...will help spread positive WOM...



Movie releases on Feb 21st.#ArjunKapoor #RakulPreetSingh #BhumiPednekar pic.twitter.com/O13w8SPQbf