Malaika Arora ने शेयर की बॉयफ्रेंड Arjun Kapoor की सेमी न्यूड Photo, इंटरनेट पर मची हलचल

Malaika Arora ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में बॉयफ्रेंड Arjun Kapoor की एक Semi Nude Photo शेयर कर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड के हॉट कपल मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) और अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. दोनों लंबे समय से एक- दूसरे को डेट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर प्यार भरे पोस्ट शेयर करते दिखाई दे जाते हैं. हाल ही में मलाइका अपने एक ऐसे ही पोस्ट की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं. मलाइका ने अर्जुन कपूर की एक तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें उनके बॉयफ्रेंड सेमी न्यूड (Arjun Kapoor Semi Nude Photo Viral) अवतार में दिख रहे हैं. अर्जुन कपूर की ये तस्वीर फैंस को हैरान कर रही है और यही वजह है कि ये फोटो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रही है.

दरअसल, मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में एक तस्वीर शेयर की है. इस फोटो में अर्जुन कपूर सेमी न्यूड अवतार में दिख रहे हैं. वो खिड़की के सामने एक सोफे पर बैठकर अंगडाई ले रहे हैं और इस दौरान उन्होंने खुद को कुशन से ढ़क रखा है. इस फोटोज को मलाइका ने शेयर करते हुए लिखा- 'मेरा अपना लेज़ी बॉय'. इस पोस्ट में मलाइका ने अर्जुन के इंस्टा अकाउंट को टैग भी किया है. इसके साथ ही मलाइका ने शरारत भरा हैशटैग भी दिया है. उन्होंने लिखा #iykyk (If You Know You Know) यानी 'अगर आप जानते हैं तो समझ जाएंगे'. यहां देखें वायरल हो रहा मलाइका का ये पोस्ट-

मलाइका के इस पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. कई लोग मलाइका और अर्जुन के इस बोल्ड स्टेप से हैरान हैं. मलाइका की इंस्टा स्टोरीज देखें उन्होंने फैंसी नाश्ते की एक फोटो भी शेयर की है. जिसे देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि मलाइका- अर्जुन ने वीकेंड साथ स्पेंड किया है. मलाइका और अर्जुन इससे पहले भी एक- दूसरे के साथ प्यार भरी तस्वीरें शेयर करते दिखाई दे चुके हैं. दोनों इस रिलेशनशिप में बेहद सीरियस हैं. हालांकि, शादी के बारे में अभी तक दोनों ने ही नहीं सोचा है.

