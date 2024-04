Maidaan Twitter review: Shaitaan के बाद Ajay Devgn फिर करेंगे धमाल? पब्लिक को पसंद आई फिल्म, खूब हो रही तारीफ

अजय देवगन (Ajay Devgn) इन दिनों अपनी फिल्म मैदान (Maidaan) को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 10 अप्रैल यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसमें अजय देवगन देश के फेमस फुटबॉलर सैयद अब्दुल रहीम (Syed Abdul Rahim) का रोल प्ले कर रहे हैं जिन्होंने भारत में फुटबॉल को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया था. वहीं फिल्म को रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों का रिएक्शन भी सामने आने लगा है. ट्विटर (Maidaan Twitter review) पर लोग फिल्म देखने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं.

अमित शर्मा निर्देशित मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा है और इसमें प्रियामणि और गजराज राव भी अहम रोल में हैं. वहीं अजय इससे पहले फिल्म शैतान में नजर आए थे. उनके साथ फिल्में आर माधवन और ज्योतिका भी लीड रोल में थे. ऐसे में शैतान के बाद मैदान अजय की इस साल की दूसरी रिलीज है.

फिल्म देखने के बाद लोगों ने इसे लेकर क्या रिएक्शन दिया है. यहां डालें नजर:

#BreakingNews... Just finished watching #Maidaan#OneWordReview...#Maidaan: EXCELLENT.

#BreakingNews... Just finished watching #Maidaan#OneWordReview...#Maidaan: EXCELLENT.

Rating: ⭐⭐⭐⭐½#AjayDevgn has done a great job and has nailed the humor... #AmitSharma has taken it to a higher level. #MaidaanReview