महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Elections 2024) की 288 विधानसभा सीटों के लिए आज सिंगल फेज में वोटिंग जारी है. सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक होगा. वहीं इस इलेक्शन में बॉलीवुड सितारे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. सुबह से ही स्टार्स वोट देने पहुंचे. यहां देखें सितारों का झलक.

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंच गए थे. एक्टर कुछ वक्त पहले ही आधिकारिक तौर पर भारत के नागरिक बने हैं. उनके पास इससे पहले कनाडा की सिटिजनशिप थी. मई में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने पहली बार वोट डाला था.

स्टार कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए लातूर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है.

सुनील शेट्टी भी वोट डालने पहुंचे हैं. हालांकि वो अकेले ही नजर आए.

जॉन अब्राहम

एक्टर सोनू सूद भी वोट डालने पहुंचे.

#WATCH | Actor Sonu Sood leaves from a polling booth in Mumbai after casting his vote for #MaharashtraAssemblyElections2024



He says, "It is everybody's responsibility to go out and vote. It's very important for the country..." pic.twitter.com/MqCRB6XuRk