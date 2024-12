मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis CM oath ceremony) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित कई बड़े राजनेता पहुंचे. वहीं बॉलीवुड के सितारे भी पीछे नहीं रहे. शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, संजय दत्त समेत कई सेलेब्स ने भी शिरकत की. वहीं एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शाहरुख सलमान एक दूसरे को देखते ही गर्मजोशी से मिले और एक दूसरे को गले लगाया.

ट्विटर पर तमाम वीडियो सामने आए हैं जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान इस शपथ ग्रहण में नजर आए. सुपरस्टार्स को इस दौरान सूट पहने धांसू अंदाज में देखा गया. दोनों एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए. शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी भी उनके साथ थीं. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Mumbai: Actor Shah Rukh Khan, Salman Khan and former cricketer Sachin Tendulkar arrives to attend the swearing-in ceremony of the new Maharashtra government pic.twitter.com/YipCYW05ey