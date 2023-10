फैंस पर चढ़ा Thalapathy Vijay की Leo का खुमार, थिएटर में अपने फेवरेट एक्टर के सामने कर डाली सगाई, Video Viral

डीएनए हिंदी: थलापति विजय(Thalapathy Vijay) की फिल्म लियो(Leo) 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. लियो की दीवानगी फैंस के सिर चढ़ कर बोल रही है. यहां तक की फैंस का सिनेमाघरों में डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. इस सभी के बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में थलापति के दो जबरा फैन नजर आ रहे हैं. यह वीडियो तमिलनाडु के पुदुक्कोटाई के एक थिएटर के अंदर का है. जहां पर विजय के दोनों फैन एक दूसरे को जयमाला और अंगूठियां पहनाते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो करीब सुबह के शो का है, जो कि राज्य में 9 बजे के करीब शुरू हुआ था. इस दौरान फैन ने कहा कि मेरे मां बाप नहीं है, इसलिए मेरे लिए सब कुछ थलापति विजय ही हैं.

In #Pudukkottai a couple exchanged their engagement ring and put Maalai on each other in front of #Leo in the morning show. @xpresstn #VijayThalapathy #VijayFans #LeoMovie #wedding pic.twitter.com/OsZMrh7iYm