तन्वी द ग्रेट या निकिता रॉय, किस फिल्म ने जीता दिल और किसको नहीं पसंद कर रही पब्लिक, जानें यहां

आज थिएटर्स में कई बड़ी फिल्मों ने दस्तक दी है. इसमें मोहित सूरी की सैयारा से लेकर तन्वी द ग्रेट और निकीता रॉय शामिल हैं. सैयारा को जहां लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो नहीं अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट को भी लोग पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म से शुभांगी दत्ता ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है. फिल्म में अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, पल्लवी जोशी और बोमन ईरानी जैसे स्टार्स हैं. वहीं निकिता रॉय में सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में हैं. उनके साथ परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहैल नय्यर भी हैं. यहां जानें पब्लिक ने इन दोनों फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स दिया है.

तन्वी: द ग्रेट का डायरेक्शन अनुपम खेर ने किया है. फिल्म की कहानी अनुपम की भांजी तन्वी की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है जो ऑटिस्टिक हैं. इस फिल्म में आपको इमोशन मिलेगा. क्रिटिक्स ने फिल्म की खूब तारीफ की थी. अब ट्विटर पर भी लोग इस मूवी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

तन्वी द ग्रेट को लोगों ने किया पसंद

#TanviTheGreat 🎬

Tears. Smiles. Goosebumps.

A little slow, but a lot of soul.#AnupamKher surprises. #Shubhangi shines.

This one feels.

⭐️⭐️⭐️½#WatchIt for the heart.#TanviTheGreatReview pic.twitter.com/uzgr9FCoiv