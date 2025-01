करीना कपूर आज बॉलीवुड का बड़ा नाम बन गई हैं. उन्हें 2024 में फिल्म सिंघम अगेन में देखा गया था. फिल्म में उनके रोल की काफी तारीफ हुई थी. हालांकि एक्ट्रेस हाल ही में अपनी किसी मूवी को लेकर नहीं बल्कि बड़े बेटे तैमूर के नाम को लेकर चर्चा में आ गई हैं. मशहूर कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने उनपर और बेटे के नाम पर निशाना साधा है. कुछ समय पहले कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा पर भी विवादित बयान दिया था.

करीना कपूर ने साल 2012 में सैफ अली खान से शादी की थी. इसके बाद 2016 में वो पहली बार मां बनी थीं. कपल ने अपने बेटे का नाम तैमूर अली खान रखा था. जब उन्होंने नाम की घोषणा की तो उन्हें काफी समय तक ट्रोल किया गया था. अब सालों बाद एक बार फिर तैमूर का नाम चर्चा में आ गया है. इस बार कवि कुमार विश्वास ने करीना-सैफ के बेटे तैमूर के नाम को लेकर विवादित टिप्पणी दी है.

Listen



Bollywood Khan’s and Kapoor, we will watch your movies.



We'll buy you the ticket, we'll make you a hero and heroine.



And you name the boy born out of your debauchery in the

name of a murderer and rapist Taimur.



Every word of Kumar Vishwas

Islamic Bollywood is being… pic.twitter.com/yQVCPXZcV6