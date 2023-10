Koffee With Karan पर लोगों ने पकड़ा Deepika Ranveer का झूठ, वीडियो देखकर हैरान हैं फैंस

डीएनए हिंदी: फिल्ममेकर करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' का आठवा सीजन (Koffee With Karan 8) लॉन्च हो चुका है. इस शो के पहले मेहमान बनकर आए बॉलीवुड के चर्चित कपल दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh). दोनों ने होस्ट से बात करते हुए अपनी डेटिंग लाइफ से लेकर शादी तक की सारी डिटेल्स शेयर कीं. इस दौरान दीपिका और रणवीर दोनों ही कुछ बातें ऐसी बोल गए जो दर्शकों को हैरान कर गईं. यही वजह है कि शो के बाद दोनों के पुराने स्टेटमेंट वायरल हो रहे हैं, जिसे देखते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने दीपवीर को 'ढोंगी' और 'झूठा' जैसे टैग दे दिए हैं.

Deepika Padukone इस वजह से हुईं ट्रोल

दरअसल, इस शो पर दीपिका पादुकोण ने खुलासा किया कि जब वो रणवीर सिंह को डेट कर रही थीं, उस दौरान वो कुछ और लोगों के साथ भी डेट्स पर गई थीं. कैजुएल डेटिंग के बारे में बताते हुए दीपिका ने कहा कि दूसरे लोगों के साथ डेट पर जाते हुए भी वो रणवीर के साथ मेंटल तौर पर कमिटेड थीं. दीपिका के इस स्टेटमेंट ने कई फैंस को झटका दिया है. इस एपिसोड के बाद 'कॉफी विद करण' के ही एक पुराने सीजन की क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें दीपिका कहती दिख रही हैं कि 'मुझे नहीं पता कि लोग कैजुअल डेटिंग कैसे कर लेगे हैं. मुझसे डेटिंग करना लेकिन कोई कमिटमेंट देना ये सब नहीं होता है'.

Ladies and Gentlemen The Biggest Hypocrite of our Generation #DeepikaPadukone #KoffeeWithKaran #KoffeeWithKaranS8 pic.twitter.com/IR74mgUYIL