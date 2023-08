Koffee With Karan 7 पर लगा चोरी का आरोप, Sara Ali Khan-Janhvi Kapoor वाले एपिसोड से जुड़ा है मामला

डीएनए हिंदी: फिल्ममेकर करण जौहर के सेलेब्रिटी चैट शो 'कॉफी विद करण' का सातवां सीजन जबरदस्त सुर्खियों में है. इस शो के दो एपिसोड रिलीज हो चुके हैं. पहले एपिसोड में आलिया भट्ट अपने बेस्ट फ्रेंड रणवीर सिंह के साथ काउच पर बतौर मेहमान नजर आई थीं. वहीं, दूसरा एपिसोड सारा अली खान और जाह्नवी कपूर के नाम रहा. इस शो पर ये दो सुपरस्टार एक्ट्रेस और बेस्ट फ्रेंड्स जब साथ पहुंचीं तो जबरदस्त धमाल देखने को मिला. इस एपिसोड की कई बातें चर्चाओं में रहीं लेकिन हाल ही में इसी एपिसोड की वजह से शो के मेकर्स की मुश्किलें बढ़ती मालूम होती हैं.

दरअसल, करण जौहर का टॉक शो एक राइटर के आरोपों के बाद विवादों में फंस गया है. इस राइटर का आरोप है कि शो के लेटेस्ट एपिसोड में उनका लिखा कॉन्टेंट चुराया गया है. उन्होंने कहा है कि इस बारे में ना तो उन्हें कोई सूचना दी गई और ना ही किसी तरह का क्रेडिट दिया गया है. राइटर ने ये आरोप कॉफी विद करण के दूसरे एपीसोड पर लगाए हैं जिसमें जाह्नवी कपूर और सारा अली खान खास मेहमान बनकर पहुंची थीं. राइटर ने इस पूरे मामले पर गुस्सा जाहिर किया है और धमकी भी दे डाली है.

So #KoffeeWithKaran lifted the IP I started at @iDivaOfficial and used the whole copy verbatim??? I came up with this concept and I had a lot of fun writing these but to not be credited just because it was frivolous is not acceptable!? pic.twitter.com/5RYlz6AvGj