2024 में आई किरण राव (Kiran Rao) के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज (Laapataa Ladies) काफ चर्चा में रही. फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इसकी कहानी से लेकर स्टारकास्ट ने भी लोगों का दिल जीता था. यहां तक सामाजिक मुद्दों को बारीकी से दिखाने वाली फिल्म को ऑफिशियल तौर पर 97वें अकादमी अवॉर्ड्स में बेस्ट विदेशी फिल्म की कैटेगरी के लिए चुना था. फिल्म भले ही ऑस्कर नहीं जीत पाई पर ये खूब लाइमलाइट में रही. अब खबरें हैं कि ये फिल्म एक अरबी फिल्म बुर्का सिटी (French Arabic film Burqa City) से कॉपी है.

ट्विटर पर मूवीज रिव्यू नाम के एक पेज ने लापता लेडीज और बुर्का सिटी के एक सीन को शेयर किया है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा तो 'घूंघट के पट खोल' से प्रेरित होने के अलावा Laapataa Ladies ने फिल्म बुर्का सिटी के कुछ सीन की नकल की है. ये ऑस्कर के लिए आधिकारिक एंट्री थी.' इस पोस्ट पर तमाम लोग रिएक्ट कर रहे हैं. फिलहाल किरण राव या फिल्म से जुड़े किसी भी सदस्य ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा है.

So apart from being inspired by @ananthmahadevan "Ghoonghat ke Pat Khol" , #LaapataaLadies seems to have copied some scenes from Movie "Burqa City"



This was official entry to oscars 🤣🤣🤣pic.twitter.com/FUPwvnJf1G