कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. 28 फरवरी को कपल ने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की और इस खबर के सामने आमने आने के बाद उनके फैंस भी काफी खुश हुए. प्रेग्नेंसी की खबरों के बीच कियारा का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वह बच्चों के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, अपनी फिल्म गुड न्यूज के प्रमोशन के दौरान कियारा ने एक इंटरव्यू में प्रेगनेंसी और बच्चों को लेकर बात थी. फरीदून शाहयार ने इंटरव्यू के दौरान कियारा से पूछा कि, '' अगर आपके जुड़वा बच्चे हों, तो आप क्या कॉम्बिनेशन पसंद करेगी, दो लड़कियां, दो लड़के, या एक लड़के एक लड़की? कियारा ने इसपर कहा, '' मुझे बस दो हेल्दी बच्चे चाहिए''. कियारा का जवाब सुन करीना और अक्षय ने तारीफ की. इसके आगे कियारा ने कहा कि मुझे लगता है कि एक लड़की और एक लड़का है. इसके आगे कियारा से पूछा गया कि वह करीना के कौन से गुण अपनी बेटी में चाहती हैं. उन्होंने इसपर कहा, '' उनका कॉन्फिडेंस, उनके एक्सप्रेशन, उनका ऑरा, उनकी सारी क्वालिटिज, वो 10 ऑन 10 हैं.

फरीदून ने अपने एक्स पर यह वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, '' कियारा आडवाणी मां बनने वाली हैं. गुड न्यूज प्रमोशन के दौरान कियारा ने बच्चे पैदा करने के बारे में यही कहा.

