Kesari Chapter 2 Twitter Review: Akshay Kumar, R Madhavan और Ananya Panday स्टारर फिल्म केसरी 2 ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. लोगों ने इसको लेकर रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया है.

Kesari Chapter 2 Twitter Review: करण सिंह त्यागी के डायरेक्शन में बनी फिल्म केसरी चैप्टर 2: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग आज यानी 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म की एडवांस बुकिंग रिलीज से 2 दिन पहले ही शुरू हुई थी और इसे जनता का काफी प्यार मिला. अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे की इस फिल्म को लेकर अब लोगों का रिएक्शन भी सामने आने लगा है. लोगों ने फिल्म की तारीफ की है. कुछ लोगों ने तो फिल्म को मास्टरपीस तक बता डाला है. यहां जानें कि आपको फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं.

केसरी चैप्टर 2 में अक्षय कुमार, आर. माधवन और अनन्या पांडे नजर आए. कथित तौर पर इसका बजट 150-200 करोड़ रुपये बताया जाता है. केसरी चैप्टर 2 की एडवांस बुकिंग बुधवार से शुरू हो गई थी. वहीं फिल्म देखने के बाद लोगों ने ट्विटर पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. ऐसे में आज गुड फ्राइडे को छुट्टी के मौके पर ये फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है. फिलहाल फिल्म लोगों को पसंद आ रही है.

#AkshayKumar's acting performance in #KesariChapter2 is a masterclass in acting, showcasing his range and versatility 🔥🔥



A must-watch for every Indian🇮🇳#KesariChapter2Reviewpic.twitter.com/1NWzeTK9CY — 🇮🇳 Arpan Akki 🚩 (@StanceAKki) April 18, 2025

🌟🌟🌟🌟🌟

Kesari Chapter 2 is a cinematic explosion of patriotism, power & pride!Unmissable performance by@Akshay kumar@r madhavan direction by@karan singh tyagi.This is how epic sequels are made!#KesariChapter2 #5StarCinema #MustWatch April 18, 2025

#RMadhavan make sure that whenever he played villain role, you hate that character. First #shaitaan and #TEST now its #KesariChapter2 . — Gaurav (@nazarbattu__) April 18, 2025

केसरी चैप्टर 2 साल 1912 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की कानूनी लड़ाई पर केंद्रित है. इसका निर्देशन करण सिंह त्यागी ने किया है. फिल्म रघु पलात और पुष्पा पलात की किताब - द केस दैट शुक द एम्पायर पर आधारित है. वहीं ट्रेड वेबसाइट Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने एडवांस बुकिंग के लिए 42210 टिकट बेचे हैं. वहीं इससे फिल्म की एडवांस कमाई 2.55 करोड़ रुपये हो गई है.

#KesariChapter2 is a powerful & emotionally charged film, this historical drama brings to life the tragic events of the Jallianwala Bagh massacre with heart-wrenching authenticity....

performance by #AkshayKumar & @ActorMadhavan

Must watch movie 👍#Kesari2 pic.twitter.com/g65hE4oDLz — Varsha Singh (@VarshaSingh_01) April 18, 2025

"What a beautiful movie it was, I'm just speechless right now, #AkshayKumar delivered an award winning performance and overall it's a must watch for every Indian." - Aam Aadmi Critics Vijay Ji Review On #KesariChapter2! pic.twitter.com/wJ1WpmQmbT — Shivam (@KhiladiAKFan) April 18, 2025

#KesariChapter2review : #AkshayKumar delivers one of his career best. @ananyapandayy is upping her game with every movie. @ActorMadhavan yet again proves why he is one of the best in the business. #Kesari2 is 2025’s Best Film Till Now.

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4/5)



Review by… pic.twitter.com/PXhan9hnHn — Mayapuri Magazine (@mayapurimag) April 18, 2025

इससे पहले केसरी चैप्टर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु और कोलकाता में रखी गई थी. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस प्रीव्यू में शामिल हुए थे. उन्होंने फिल्म की काफी तारीफ की थी और सेलेब्स को सपोर्ट करते दिखे.

