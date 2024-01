फिल्ममेकर्स खुद ही लिखवाते हैं फेक रिव्यूज? Karan Johar ने किए शॉकिंग खुलासे

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) अपनी सक्सेस के साथ-साथ विवादों को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं. उन्होंने अपने 25 सालों के फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं लेकिन उन्हें एक्ट्रेस कंगना रनौत ने 'नेपोटिज्म के फ्लैग बियरर' का टैग दे दिया है. इसके बाद ट्रोल्स करण जौहर के पीछे ही पड़े रहते हैं. वहीं, अब एक बार फिर से करण ने कुछ ऐसा कह दिया है कि सुनने वाले हैरान रह गए हैं और करण समेत इंडस्ट्री के कई मेकर्स सवालों के घेरे में आ गए हैं. करण के शॉकिंग स्टेटमेंट का एक वीडियो भी सामने आया है.

करण जौहर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में वो रानी मुखर्जी, 'एनिमल' डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी के साथ बैठे गलाटा प्लस को इंटरव्यू देते दिखाई दे रहे हैं. इस इंटरव्यू में तापसी पन्नू समेत कई और फिल्मी सेलेब्स नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में करण जौहर कहते दिख रहे हैं कि वो पीआर के जरिए अपने लोगों को भिजवाते हैं जो फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज देते हैं. जिससे उनकी फिल्मों को लेकर लोगों के बीच एक्साइटमेंट जागे. ये लोग पॉजिटिव रिव्यूज और अच्छे वीडियोज के जरिए फिल्मों को प्रमोट करते हैं. ये भी पढ़ें- Karan Johar ने नेपोटिज्म पर बना डाली वेब सीरीज, Showtime के टीजर में देखें कहानी

#KaranJohar says he has employed some people to go to cinemas and say positive things about his films to YouTubers who wait outside the theatre with a mike and camera seeking audience feedback.pic.twitter.com/vtEsvZC9uJ