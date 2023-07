Karan Johar की सेक्सुअलिटी पर फिर उठे सवाल, एक शख्स ने पूछ लिया ऐसा सवाल, बदले में मिला करारा जवाब

Karan Johar: करण जौहर

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड के जाने माने फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) आए दिन किसी न किसी वजह से खबरों में बने ही रहते हैं. कभी अपनी फिल्म, कभी किसी स्टार किड को लॉन्च करने की वजह से तो कभी अपनी सेक्सुअलिटी (Karan Johar sexuality) पर उठते सवालों की वजह से वो चर्चा में रहते हैं. हाल ही में करण नए लॉन्च किए गए थ्रेड्स ऐप (Threads app) में शामिल हुए. इसके बाद वो आस्क मी एनीथिंग सेशन (Ask Me Anything) के जरिए फैंस से जुड़े. इस दौरान एक फैन ने उनसे ऐसा सवाल कर दिया है जो काफी सुर्खियों में है.

हाल ही में करण जौहर थ्रेड्स ऐप के जरिए फैंस से जुड़े. इस दौरान उन्होंने कई तरह के सवालों के जवाब दिए, जिनमें धर्मा प्रोडक्शंस और शाहरुख खान के साथ फिल्म करना शामिल था. हालांकि इस दौरान एक शख्स ने उनसे पूछा 'आप गे हैं, ना?'. इसपर करण ने जवाब दिया, 'आप इंटरेस्टेड हैं?' अपने इस जवाब से करण लाइमलाइट बटोर रहे हैं. लोग उनके सपोर्ट में उतर आए हैं.

बता दें कि फिल्ममेकर करण जौहर की सेक्सुअलिटी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. कभी उन्हें होमोसेक्सुअल कहा जाता है तो कभी गे. ट्विटर पर लोग उन्हें 'गे' और पता नहीं क्या-क्या कहकर पुकाते हैं. इसे लेकर करण ने इशारों-इशारों में कई बार जवाब भी दिया है.

Shah Rukh Khan के साथ जुड़ चुका है नाम

करण का नाम सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ भी जोड़ा जा चुका है. अपनी बायोपिक 'एन अनसूटेबल ब्वॉय' में करण ने अपने सेक्स, शर्म और शाहरुख पर खुलकर जवाब दिया था. उन्होंने बताया कि कैसे वो शाहरुख को अपने भाई और पिता की तरह मानते हैं.

इस एक्ट्रेस को दे चुके हैं दिल

एक इवेंट में करण जौहर ने कबूला था कि ट्विंकल खन्ना दुनिया की इकलौती लड़की हैं, जिनसे वो प्यार करते थे. ट्विंकल भी अपनी ऑटोबायोग्राफी मिसेज फनीबोन्स के लॉन्चिंग इवेंट में बता चुकी हैं कि करण ने उन्हें स्कूल में प्रपोज किया था.

